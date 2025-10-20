Ένα ψαροχώρι 1.500 κατοίκων περιμένει να γιορτάσει το πρώτο και μαγικό πρωτάθλημα της Μίαλμπι!

Το ψαροχώρι, ονόματι Hallevik, έχει 1.500 κατοίκους κι εκείνοι ετοιμάζονται για μια βραδιά που θα θυμούνται σε ολόκληρη τη ζωή τους. Δεδομένα θα είναι ένα από τα γεγονότα που θα σημαδέψουν το άθλημα σε παγκόσμια κλίμακα κι όχι απλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Μίαλμπι είναι έτοιμη να πανηγυρίσει για πρώτη φορά στα χρονικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κόντρα σε όλους και σε όλα. Όπως το είχε πράξει κάποτε η Λέστερ στην Premier League. Και ακόμα πιο πίσω στον χρόνο, η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Euro 2024.

Τέτοιας σημασίας είναι το επίτευγμα που ετοιμάζεται να βιώσει η ομάδα του Άντερς Τόστερσον, στο σφύριγμα της λήξης του αποψινού (20:10 Ελλάδας) αγώνα με την Γκέτεμποργκ.

Αυτή τη στιγμή, η Μίαλμπι βρίσκεται στο +8 από τη δεύτερη, Χάμαρμπι και ετοιμάζεται για το +11 που θα της προσφέρει τον τίτλο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν η Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι το 2016 ολοκλήρωνε τη δική της, επική κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, η Μίαλμπι βρισκόταν στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ποδοσφαίρου της Σουηδίας.

Κι επιπλέον, είχε έρθει αντιμέτωπη και με την πλήρη διάλυση, αλλά καταφέρνει με το 15% του μπάτζετ της Μάλμε, που έχει πανηγυρίσει τον τίτλο στις 8 από τις 12 πιο πρόσφατες σεζόν, να γράψει ασύγκριτο έπος εν έτεο 2025!

Πηγή: sport-fm.gr