Ράτζκοφ: «Μία πειστική νίκη»
Διαβάστε όσα είπε ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ και την νίκη της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» με 4-0...
«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον κόσμο για την πειστική νίκη. Ίσως πιο σημαντικό από τους τρεις βαθμούς ήταν ο τρόπος που ήρθε η νίκη γιατί την αξίζαμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε αλλά τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά σήμερα. Δεν είμαι βέβαιος αν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Στο πρώτο μέρος δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, η ΑΕΛ ήταν οργανωμένη».