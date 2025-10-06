Σχεδόν άφωνη η επίδραση Ράτζκοφ στο ΓΣΠ

Το πλάνο του Ράτζκοφ άλλαξε πολύ γρήγορα στο ΓΣΠ και ο στόχος του μετά την κόκκινη, ήταν αφενός να κρατήσει μακριά την Ομόνοια από την εστία του Φοδέριγχαμ. Ο προπονητής του Άρη πέτυχε αυτόν τον στόχο με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο γήπεδο. Να σημειώσουμε εδώ την προσπάθεια που έκανε με τις αλλαγές των θέσεων των δύο winger του έτσι ώστε να περιοριστεί ο πάντοτε επικίνδυνος φέτος, Γουίλι Σεμέδο.

Από εκεί και πέρα, ο κόουτς του Άρη, έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τους Μαγιαμπέλα και Κακουλλή. Αμφότεροι με το που μπήκαν, δεν βοήθησαν μόνο στο να απασχολήσουν την άμυνα του αντιπάλου, αλλά οδήγησαν τον Άρη ακόμα και σ΄ένα γκολ. Ο Κακουλλής με την προσπάθεια του κέρδισε το πέναλτι, ενώ και ο Μαγιαμπέλα δημιούργησε προϋποθέσεις προς την εστία του Φαμπιάνο.

Ο Άρης χρειάστηκε να ολοκληρώσει το παιχνίδι μ΄ένα εντελώς διαφορετικό κέντρο από αυτό που ξεκίνησε. Ο Μπουράν δέχτηκε στο 23΄κόκκινη, ο Χάμπος αντικαταστάθηκε στο 80΄από τον Μουσούντα και ο Νίκολιτς μέχρι να βγει αλλαγή (89΄) ξόδεψε σχεδόν όλη του την ενέργεια. Ο Κορέια που μπήκε στο 46΄, έδωσε την ευκαιρία στον Γιαγκό να πάει στο διπλό μαρκάρισμα με τον Καλούλου στον Σεμέδο. Ο τελευταίος, μέχρι και τα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου έγινε και πάλι αρκετά απειλητικός, φαινόταν μπλοκαρισμένος.

Γενικά, ο πολύ ήρεμος και σχεδόν… άφωνος από τον πάγκο του Ράτζκοφ είχε ένα πολύ καλό βράδυ στη δουλειά στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής, συμβάλλοντας τα μέγιστα σ΄ένα καλό αποτέλεσμα. Εάν δε ο Άρης κατάφερνε στο τέλος να πάρει την νίκη, τότε όλα αυτά θα τα σχολιάζαμε στον υπερθετικό βαθμό προς όφελος της ομάδας της Λεμεσού.