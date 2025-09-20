Θα το κάνει ο Ράτζκοφ για πρώτη φορά;

Η ομάδα της Λεμεσού έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα, ωστόσο ο πήχης ανεβαίνει έχοντας απέναντί της την ΑΕΚ, και μάλιστα στην «Αρένα». Ένα γήπεδο όπου ο Άρης δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει! Σε 10 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Λάρνακα, η ΑΕΚ κέρδισε τα πέντε, ενώ τα υπόλοιπα πέντε ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ προετοιμάζει την ομάδα του με στόχο να φτάσει στην πρώτη νίκη στην «Αρένα», συνεχίζοντας παράλληλα το εκρηκτικό ξεκίνημα μέσα στη σεζόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, τα ερωτηματικά αφορούν τους Μαγιαμπέλα και Γκόλτσον. Ο πρώτος αντιμετώπισε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες και θα κάνει αγώνα δρόμου για να μπει στην αποστολή. Παρόμοια είναι τα δεδομένα και με τον Γκόλτσον. Ο Άγγλος στόπερ ανέβασε στροφές στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες και θα προσπαθήσει να θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του. Δεδομένα εκτός είναι ο Κοκόριν. Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως το ρόστερ του Άρη απαρτίζεται από πολλούς και ποιοιτικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν κάθε κενό που μπορεί να παρουσιαστεί.