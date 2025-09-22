ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας - Άρης & Ομόνοια - ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας - Άρης & Ομόνοια - ΑΕΛ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο μεγάλα ντέρμπι που αρχίζουν στις 19:00 ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στην ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού, ενώ στο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευκωσίας φιλοξενεί την ΑΕΛ, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Συγκεκριμένα, στο ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στα 2.38, την ισοπαλία στα 3.59 και τη νίκη του Άρη στα 3.31. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με το να δεχθούν κάρτα και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 4.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Ομόνοια Λευκωσίας-ΑΕΛ, η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.39, η ισοπαλία στα 4.45 και η νίκη της ΑΕΛ στα 7.90. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να κερδίσει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα διατίθεται στα 3.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστολή Πάφου στην ΚΟΠ για ξένους VARίστες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η μουρμούρα «σβήνει» με διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Μάρκου: «Η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας - Άρης & Ομόνοια - ΑΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Παγκόσμιο Τόκιο 2025: Κορίτσια για… χειροκρότημα!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μετά τον Λοΐζίδη ανοίγει θέμα VAR και ο Φανούριος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτός είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Ισπανίας.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με το απόλυτο της έδρας η Ομόνοια-Αυξημένες επιλογές για Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζεσούς: Επιστρέφει και φεύγει από την Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτσι ντόπαρε τους παίκτες της Μπενφίκα ο Μουρίνιο: «Πάμε να τους σκοτώσουμε!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στρατής: «Πεντακάθαρο πέναλτι-Μπορεί να είναι και η ώρα η δική σας»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Φανούριος: «Αυτός που θα οριστεί στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων θα καθορίσει και την τύχη των Κύπριων διαιτητών»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αναζητώντας το σωστό περιβάλλον...

Απόψεις

|

Category image

Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσοβαλάντης Θεουλή: Πάλι στο στόχαστρο και αναμονή για τους ειδικούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη