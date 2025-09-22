Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας - Άρης & Ομόνοια - ΑΕΛ

Με δύο μεγάλα ντέρμπι που αρχίζουν στις 19:00 ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στην ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού, ενώ στο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευκωσίας φιλοξενεί την ΑΕΛ, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Συγκεκριμένα, στο ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στα 2.38, την ισοπαλία στα 3.59 και τη νίκη του Άρη στα 3.31. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με το να δεχθούν κάρτα και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 4.25.

Στο Ομόνοια Λευκωσίας-ΑΕΛ, η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.39, η ισοπαλία στα 4.45 και η νίκη της ΑΕΛ στα 7.90. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να κερδίσει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα διατίθεται στα 3.25.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

