Επιστολή Πάφου στην ΚΟΠ για ξένους VARίστες

Θέση για την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR παίρνει η Πάφος FC. Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολέυκων Χριστόφορος Ματθαίου, μιλώντας στον Supersport104, μίλησε για διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένου και της διαιτησίας. Αναλυτικά:

Για τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου: «Πήραμε το ζητούμενο. Ήταν μια επαγγελματική νίκη απέναντι σε μια καλή και οργανωμένη ομάδα. Έκανε το ντεμπούτο του και ο Γκρέγκο και τα πήγε καλά με μηδέν παθητικό. Όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρών. Μπορούσαμε να σκοράρουμε πιο νωρίς και περισσότερα τέρματα, με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Πέπε. Ήταν δύσκολη η νίκη.

Έχουμε αγώνα την Τετάρτη και το Σάββατο και μετά το ιστορικό παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου. Θέσαμε στόχο τις τρεις σερί νίκες μετά την ήττα από τον Απόλλωνα. Θα είναι εξίσου δύσκολο το παιχνίδι με την ΕΝΠ».

Για τους απόντες: «Ο Νταβίντ Λουίζ είχε το σφίξιμο που ένιωσε στο Καραϊσκάκη. Ο Μπασουαμινά ήταν από τους παίκτες που δεν ήταν στο 100% και έμεινε προληπτικά εκτός για να μην τον επαναφέρουμε βιαστικά. Ο Κορέια λόγω κούρασης. Οι επόμενοι δυο αγώνες δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή να ανακατέψει τη τράπουλα, να διατηρήσει φρέσκους τους ποδοσφαιριστές και πάντα με στόχο τη νίκη».

Η θέση της Πάφου για την κάθοδο ξένων διαιτητών: «Είναι αναγκαία η κάθοδος ξένων στο VAR για να καθοδηγούν τους διαιτητές. Η θέση της Πάφου είναι να έρχονται ξένοι και στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα θα στείλουμε επίσημα επιστολή στην ΚΟΠ για να έρχονται τουλάχιστον ξένοι στο VAR. Να φύγει και η πίεση από τους διαιτητές. Είναι καλό για να αποφύγουμε τα χειρότερα στη συνέχεια να το δει η Ομοσπονδία».