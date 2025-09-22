ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου: «Η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάρκου: «Η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά»

Τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης Στέλλα Μάρκου.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ανόρθωσης Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις στον  ΣΠΟΡ FM 95.0 και αναφέρθηκε σε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα.

Αφού αρχικά εξέφρασε την απογοήτευση όλων στην Ανόρθωση γιια τη χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών, πρόσθεσε για το οικονομικό κομμάτι: «Φέτος είναι η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτό. Δυστυχώς το ένα δεν μπορεί να μην επηρεάζει το άλλο. Όσα συμβαίνουν στο οικονομικό επηρεάζουν και το αγωνιστικό. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος λίγο ότι οι παίκτες το 2025 δεν είναι κλεισμένοι σε μια γυάλα, ξέρουν τι συμβαίνει συν το ότι δεν έρχονται οι βαθμοί χειροτερεύει την κατάσταση».

Σε ερώτηση αν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση, είπε: «Αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούσε να διορθωθεί δεν θα προχωρούσαμε στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας συν το ότι επιμείναμε να έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόμαστε. Σαφώς και πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να σηκωθούμε, οι οφειλές είναι εκεί, περνούν οι μέρες και πρέπει να βρούμε λύσεις».

Ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί είναι 154 χιλιάδες ευρώ. «Είμαστε στο 8% του στόχου», πρόσθεσε:

Σε ερώτηση αν υπάρχουν άλλες λύσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, είπε «Ελπίζουμε και στο πρόγραμμα supporters που μπορεί κάποιος να βοηθά σε μηνιαία βάση. Κάποιοι άλλοι πόροι πέραν του κόσμου δεν υπάρχουν. Είναι το ομόλογο που πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να προχωρήσει».

Αναφορά έκανε και για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Ιωάννου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Ευαγόρας ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού είναι εκτός, ενώ εκτός είναι και ο Φαν Νιφ».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστολή Πάφου στην ΚΟΠ για ξένους VARίστες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η μουρμούρα «σβήνει» με διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Μάρκου: «Η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας - Άρης & Ομόνοια - ΑΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Παγκόσμιο Τόκιο 2025: Κορίτσια για… χειροκρότημα!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μετά τον Λοΐζίδη ανοίγει θέμα VAR και ο Φανούριος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτός είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Ισπανίας.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με το απόλυτο της έδρας η Ομόνοια-Αυξημένες επιλογές για Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζεσούς: Επιστρέφει και φεύγει από την Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτσι ντόπαρε τους παίκτες της Μπενφίκα ο Μουρίνιο: «Πάμε να τους σκοτώσουμε!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στρατής: «Πεντακάθαρο πέναλτι-Μπορεί να είναι και η ώρα η δική σας»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Φανούριος: «Αυτός που θα οριστεί στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων θα καθορίσει και την τύχη των Κύπριων διαιτητών»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αναζητώντας το σωστό περιβάλλον...

Απόψεις

|

Category image

Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσοβαλάντης Θεουλή: Πάλι στο στόχαστρο και αναμονή για τους ειδικούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη