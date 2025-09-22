Μάρκου: «Η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά»

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ανόρθωσης Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και αναφέρθηκε σε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα.

Αφού αρχικά εξέφρασε την απογοήτευση όλων στην Ανόρθωση γιια τη χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών, πρόσθεσε για το οικονομικό κομμάτι: «Φέτος είναι η δυσκολότερη χρονιά μετά την προσφυγιά, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτό. Δυστυχώς το ένα δεν μπορεί να μην επηρεάζει το άλλο. Όσα συμβαίνουν στο οικονομικό επηρεάζουν και το αγωνιστικό. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος λίγο ότι οι παίκτες το 2025 δεν είναι κλεισμένοι σε μια γυάλα, ξέρουν τι συμβαίνει συν το ότι δεν έρχονται οι βαθμοί χειροτερεύει την κατάσταση».

Σε ερώτηση αν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση, είπε: «Αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούσε να διορθωθεί δεν θα προχωρούσαμε στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας συν το ότι επιμείναμε να έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόμαστε. Σαφώς και πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να σηκωθούμε, οι οφειλές είναι εκεί, περνούν οι μέρες και πρέπει να βρούμε λύσεις».

Ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί είναι 154 χιλιάδες ευρώ. «Είμαστε στο 8% του στόχου», πρόσθεσε:

Σε ερώτηση αν υπάρχουν άλλες λύσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, είπε «Ελπίζουμε και στο πρόγραμμα supporters που μπορεί κάποιος να βοηθά σε μηνιαία βάση. Κάποιοι άλλοι πόροι πέραν του κόσμου δεν υπάρχουν. Είναι το ομόλογο που πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να προχωρήσει».

Αναφορά έκανε και για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Ιωάννου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Ευαγόρας ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού είναι εκτός, ενώ εκτός είναι και ο Φαν Νιφ».