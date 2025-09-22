Η μουρμούρα «σβήνει» με διπλό!

Η ήττα από την ΑΕΚ έφερε μουρμούρα λόγω απόδοσης και όχι τόσο πολύ για το αποτέλεσμα καθώς μπορεί να θεωρηθεί και «εντός προγράμματος».

Η ισοπαλία με τον Εθνικό Άχνας όμως μεγάλωσε τη μουρμούρα αφού, εκτός από τη μέτρια απόδοση, δεν ήρθε ούτε το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και με τέσσερις βαθμούς, έχει μείνει κάπως πίσω από τα ψηλά στρώματα, παρ' όλο που είναι ακόμη νωρίς.

Η όλη κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο με διπλό απόψε (19:00) στο ΓΣΠ επί της Ομόνοιας. Έτσι θα «σβήσει» η μουρμούρα στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο και θα επανέλθει η αισιοδοξία και η πίστη. Είναι λοιπόν μία καλή ευκαιρία να στείλει μηνύματα πως μπορεί για πολύ περισσότερα.

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα για τον Τραμετσάνι αφού δεν υπολογίζονται οι Στεφάνοβιτς και Μπονγκτάν λόγω θλάσης και ο τιμωρημένος Σινγκ. Στα πιτς είναι και ο Ιμανισίμγουε, ενώ στα θετικά είναι η επάνοδος του Μακρή. Είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν αλλαγές από τον Ιταλό τεχνικό με τους Νατέλ, Γουίλερ και Ζντραφκόφσκι να «χτυπούν» την πόρτα της ενδεκάδας.