Παγκόσμιο Τόκιο 2025: Κορίτσια για… χειροκρότημα!

Στην ιστορία ανήκει από το βράδυ της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου 2025, το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο φιλοξένησε η Ιαπωνία στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τού Τόκιο. Στη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο κυπριακός στίβος κατέγραψε τη 17η παρουσία του, εκπροσωπούμενος μόνο από αθλήτριες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Τα πέντε (5) κορίτσια είχαν καταπληκτικό 2025 και από τα αποτελέσματά τους στη χρονιά κέρδισαν πανάξια τη συμμετοχή τους και τη συμπερίληψή τους στις κορυφαίες αθλήτριες στα αγωνίσματά τους. Η παρουσία των Ολίβιας Φωτοπούλου (200μ.) Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος), Στυλιάνας Ιωαννίδου (ύψος), Φίλιππας Φωτοπούλου (μήκος) και Βαλεντίνας Σάββα (σφυροβολία) ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των κυπριακών συμμετοχών σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε 68. Με την απαγωγή των πολυσυμμετασχόντων, ο αριθμός των γυναικείων συμμετοχών ανήλθε στις 18, ενώ αυτός των αντρικών έμεινε στις 14.

Η πρόκριση και συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί από μόνη της επιτυχία και όλα τα κορίτσια αξίζουν το θερμό χειροκρότημα και τα συγχαρητήρια γι’ αυτό. Η αξιοπρεπής παρουσία, σε μια διοργάνωση στο μέσο Σεπτεμβρίου, εκτός δηλαδή της συνηθισμένης αγωνιστικής περιόδου, αποτελεί ακόμα έναν λόγο για να επικροτήσουμε τις αθλήτριές μας. Αλλά, όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας θα πρέπει να προσαρμοστούν πλέον για διάρκεια κάθε στιβικής χρονιάς έως το μέσο του Σεπτέμβρη. Απλώς να αναφέρουμε ότι το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2027.

Στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τού Τόκιο, η Ελένα Κουλιτσένκο κατέγραψε την 11η κυπριακή συμμετοχή σε έναν τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στο άλμα σε ύψος, με 1,93μ.. Η 23χρονη πρωταθλήτριά μας έχει σταθεροποιηθεί πια στις κορυφαίες αθλήτριες τού ύψους στον κόσμο, έχοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρουσία σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, ούσα 13η στο προηγούμενο Παγκόσμιο στη Βουδαπέστη (2023) και 7η στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού (2024). Η επόμενη χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική για την Κουλιτσένκο, αφού για πρώτη φορά θα βρεθεί μόνιμα στην Ευρώπη, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια στις ΗΠΑ και θα κάνει τον προγραμματισμό της για να καταγράψει τις πρώτες συμμετοχές της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες.

Μετά το Παγκόσμιο τής Βουδαπέστης και τους Ολυμπιακούς τού Παρισιού, η Ολίβια Φωτοπούλου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, αποδεικνύοντας περίτρανα πως, όποιες δυσκολίες και αν βρει στον δρόμο της, παραμένει στις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο. Η 21η θέση, με 23.02 στα ημιτελικά, με δύο κούρσες στον κλειστό 2ο διάδρομο, τής ανέβασαν την αυτοπεποίθηση και μετά την ξεκούρασή της αναμένεται να πέσει με τα «μούτρα» στη δουλειά, υπό τις οδηγίες τού Κυριάκου Αντωνίου, για το απαιτητικό 2026. Η Φωτοπούλου θυμίζουμε ότι είναι η πρώτη αθλήτριά μας η οποία έτρεξε για 4η συνεχόμενη χρονιά τα 200μ. κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα.

Η δίδυμη αδελφή τής Ολίβιας, η Φίλιππα Φωτοπούλου, κατέγραψε τη δεύτερη παρουσία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τα πρώτα έγκυρα άλματά της στο μήκος. Μπορεί να μην έφτασε μακριά, παρά μόνο στα 6,25μ., ωστόσο είναι σημαντικό πως κατάφερε να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες αθλήτριες τού μήκους στον κόσμο και να είναι παρούσα στη μεγαλύτερη φετινή γιορτή του στίβου, σε μια χρονιά στην οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από προβλήματα στους αχίλλειους και έμεινε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Αφού κάνει την πρακτική της τους επόμενους μήνες στην Εμβρυολογία, σε Κλινική στη Βαλένθια, η Φίλιππα Φωτοπούλου θα αποφασίσει και το προπονητικό της μέλλον…

Τις πρώτες πολύ σημαντικές στιγμές τους, στην πιο μεγάλη «πίστα» του κλασικού αθλητισμού και σε ένα τεράστιο στάδιο γεμάτο από ενθουσιώδη κόσμο, έζησαν οι πρωτοεμφανιζόμενες μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Βαλεντίνα Σάββα και η Στυλιάνα Ιωαννίδου. Ούσες νεαρές, στα 20 η Βαλεντίνα, στα 21 η Στυλιάνα, έπρεπε να διαχειριστούν και τα συναισθήματά τους, αλλά και την κούρασή τους από την έντονη χρονιά που είχαν, με επιτυχημένη συμμετοχή και στο Ευρωπαϊκό Κ23. Η Βαλεντίνα Σάββα είχε ως καλύτερη επίδοσή της τα 66,20μ., σε μια χρονιά στην οποία έγινε η πρώτη Κύπρια αθλήτρια που ρίχνει τη σφύρα της πάνω από τα 70μ.!! Όμως, αυτό που έζησε στο Τόκιο η 20χρονη αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη, αναμένεται να τη βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να είναι παρούσα σε όλα τα επόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Όπως είχαμε γράψει και στην παρουσίαση τής συμμετοχής τής Στυλιάνας Ιωαννίδου στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, η φετινή της χρονιά μοιάζει σαν ένα παραμύθι, στο οποίο έκανε μία αξιέπαινη επιστροφή στα υψηλά άλματα. Ξεπέρασε τρεις φορές τον εαυτό της, ανέβηκε στην 3η θέση όλων των εποχών στο κυπριακό ύψος γυναικών με 1,91μ. και το ότι στο Τόκιο δεν έκανε επιτυχημένα άλματα στον, αρκετά υψηλό για αρχή, πήχη στο 1,83μ., δεν πρέπει να τη στενοχωρεί. Η στοχευμένη, απόλυτα επιτυχημένη προπόνηση και η αρκετά σκληρή δουλειά που έκανε με τον Γιώργο Σκέντερ, στην πρώτη χρονιά συνεργασίας τους, αφήνει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον τής Ιωαννίδου. Και στο κάτω κάτω ανήκει στις 36 καλύτερες αθλήτριες ύψους στον κόσμο στο 2025…

Εν κατακλείδι, η κυπριακή παρουσία στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο αφήνει χαμόγελα αισιοδοξίας για το μέλλον τού κυπριακού στίβου. Με αρκετά ώριμες ως αθλήτριες και με πολύ σημαντικές εμπειρίες πια στις κορυφαίες διοργανώσεις, οι δίδυμες αδελφές Φωτοπούλου, Ολίβια και Φίλιππα, μπορούν να σταθεροποιηθούν στις ψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Τρεις νεαρές με σπουδαίο ταλέντο και όλο το μέλλον μπροστά τους να φαίνεται πολύ ευοίωνο, με την 23χρονη Ελένα Κουλιτσένκο να δίνει τα διαπιστευτήριά της και στο Τόκιο, με ακόμα έναν τελικό σε μεγάλη διοργάνωση. Και με την 20χρονη Βαλεντίνα Σάββα και την 21χρονη Στυλιάνα Ιωαννίδου να ζουν το πρώτο τους Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επειδή βρίσκονται στις κορυφαίες τού κόσμου στο αγώνισμά τους, να αποτελούν το σπουδαιότερο παράδειγμα προς μίμηση και για τους νεαρότερους αθλητές και αθλήτριές μας. Και να μην ξεχνάμε ότι την πρόκριση για το Τόκιο είχε πάρει και ο κορυφαίος εν ενεργεία Κύπριος αθλητής, ο Μίλαν Τράικοβιτς, αλλά προτίμησε να ξεκουραστεί ενόψει τού πολύ σημαντικού και απαιτητικού 2026, ενώ κοντά στις θέσεις πρόκρισης βρέθηκε και ο χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23 ετών στη σφυροβολία, Ιωσήφ Κεσίδης.

Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε και η αγωνιστική χρονιά στο 2025, θα πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τούς αθλητές και τις αθλήτριές μας, κάθε ηλικιακής κατηγορίας, για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους στη χρονιά και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Με στοχοπροσήλωση, αφοσίωση και αγάπη στο αγώνισμά τους και με σκληρή δουλειά, είμαστε πεπεισμένοι ότι τα καλύτερα έρχονται. Συγχαρητήρια, λοιπόν σε όλες και όλους και στους προπονητές και προπονήτριες των Γυμναστικών Συλλόγων μας, για την αρκετά καλή δουλειά που κάνουν και βέβαια ένα μπράβο και ευχαριστώ στους γονείς, οι οποίοι συμπαραστέκονται με κάθε τρόπο και κόπο στα παιδιά τους και τα οδηγούν στον σωστό δρόμο, αυτόν του αθλητισμού…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,93μ. 9/36 – ΤΕΛΙΚΟΣ

(προκριματικά 1,88μ.)

Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) 23.02 21/47 – Ημιτελικά

(α΄ γύρος 22.98)

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) Δ.Κ.Ε. -/36

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,25μ. 30/34

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 66,20μ. 32/36