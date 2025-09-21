Γρηγόρης Κάστανος, πραγματικό διαμάντι!

Θα μου πείτε τώρα, πού τον θυμήθηκες τον Κάστανο; Ακριβώς, κάποιος έπρεπε να θυμηθεί αυτό το διαμάντι που εδώ και κάποια χρόνια, χωρίς καμιά διακοπή, προσφέρει τα πάντα στην Εθνική μας ομάδα, χωρίς να πει πότε όχι!

Ο Γρηγόρης Κάστανος είναι ο Κύπριος παίκτης που έπαιξε μόνο για λίγο στην Κύπρο, στους μικρούς της Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος. Από τότε όμως παρουσίαζε θέληση και αποφασιστικότητα για να παίξει ποδόσφαιρο εκτός Κύπρου. Κάποιοι, μάλιστα, χαμογέλασαν ειρωνικά όταν κτύπησε την πόρτα της μεγάλης Γιουβέντους! Κι όμως, από πολύ νωρίς ο Γρηγόρης κατάφερε να παίξει στις παιδικές ομάδες κι από εκεί να πάρει το εισιτήριο για πάρα πέρα. Σε λίγα μόνο χρόνια, ο Γρηγόρης Κάστανος κατάφερε να γίνει ο πρώτος Κύπριος που έπαιξε στο περίφημο Καμπιονάτο.

Σήμερα, στα 27 του χρόνια αγωνίζεται στην Ελλάς Βερόνα με τη χρηματιστηριακή του αξία να βρίσκεται στο 1.200.000 ευρώ! Ο Γρηγόρης Κάστανος αποτελεί ένα πραγματικό διαμάντι για το σύγχρονο κυπριακό ποδόσφαιρο και η προσπάθεια που έκανε και κάνει, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους τους νέους που ονειρεύονται να παίξουν κάποτε ποδόσφαιρο κι εκτός Κύπρου.

Προσοχή όμως! Για να προχωρήσουν, θα πρέπει να έχουν τη θέληση, τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα του Γρηγόρη Κάστανου!