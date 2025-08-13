Με προβλήματα, αλλά με πίστη για την υπέρβαση

Πάει στην Αθήνα με ένα αποτέλεσμα που δεν του κλείνει την πόρτα της πρόκρισης. Ο Άρης, μετά το 2-2 με την ΑΕΚ Αθηνών στη Λεμεσό, ξέρει πολύ καλά πως θα πρέπει να τα κάνει όλα στην εντέλεια ούτως ώστε να επιστρέψει στη βάση του με το εισιτήριο των πλέι οφ του Conference League στο χέρι. Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία πως το υψηλό αυτό εμπόδιο θα ξεπεραστεί και η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα συνεχίσει το οδοιπορικό της. Η υπέρβαση είναι επιτακτική και έδειξε πως μπορεί να την πετύχει.

Το αρνητικό είναι πως δεν πάει και με τις καλύτερες συνθήκες από αγωνιστικής πλευράς αφού ο Μουσούντα δεν μπορεί να παίξει, ενώ τα προβλήματα που αποκόμισαν πριν τα ματς με την Πούσκας άφησαν εκτός ευρωπαϊκής λίστας τους Σεμέδο και Γκομίς. Εκτός ήταν ήδη από τον προηγούμενο γύρο οι Σανέ, Σαρφό και Νίκολιτς, με τον τελευταίο να μετρά αντίστροφα για επάνοδο στην αγωνιστική δράση.

Ίσως γίνουν 1-2 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, με τον Mαγιαμπέλα να κτυπά την πόρτα αντί του Μοντνόρ. Σαφώς με τόσες πολλές απουσίες, ο Άρτζομ Ράτζκοφ χάνει την ευελιξία κινήσεων.