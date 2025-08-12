ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο άξονας το κλειδί στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο άξονας το κλειδί στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ψάχνει μεγάλη υπέρβαση ο Άρης στην Αθήνα απέναντι στην ΑΕΚ

Άνταμ Μαρχίεφ και Χαράλαμπος Χαραλάμπους έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι στο «Αλφαμέγα» απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών. Ο πρώτος είχε πιο αμυντικογενή καθήκοντα, με τον Χάμπο να κινείται ενίοτε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Στρακόσια. Αμφότεροι ήταν πολύ προσεκτικοί με ή χωρίς την μπάλα στην κατοχή τους ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή τους μετά το 0-2 του αντιπάλου.

Είναι άξιο αναφοράς πως μετά την ψυχρολουσία των πρώτων λεπτών, ο αντίπαλος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να δημιουργήσει από τον κεντρικό διάδρομο. Ενόψει του επαναληπτικού στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και με δεδομένο πως η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να μπει ξανά δυνατά στα πρώτα λεπτά, Χάμπος και Μαρχίεφ καλούνται να επαναλάβουν εαυτόν.

Ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, ο στόχος του Ράτζκοφ είναι να κλείσει όλους τους διαδρόμους προς την εστία του Βανά. Εάν ο Άρης καταφέρει να απορροφήσει την πίεση του Δικεφάλου, τότε θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητές του να βρει τον τρόπο να σκοράρει. Άλλωστε, η επιθετικότητα είναι ένα από τα στοιχεία που συνεχίζει να βγάζει η ομάδα της Λεμεσού, παρ' όλο που άλλαξε προπονητή.

 

Διαβαστε ακομη