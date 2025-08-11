ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκεί δίνει έμφαση ο Ράτζκοφ και ελπίζει σε βελτίωση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Εκεί δίνει έμφαση ο Ράτζκοφ και ελπίζει σε βελτίωση

Ο απολογισμός του Άρη στα τρία ευρωπαϊκά που έδωσε δεν μπορεί να θεωρηθεί κακός. Με δύο νίκες που έφεραν πρόκριση επί της Πούσκας και μία ισοπαλία με την ΑΕΚ Αθηνών που τον κρατά στο κόλπο, μπήκε καλά, σχετικά, στην εποχή Άρτζομ Ράτζκοφ. Ο Λευκορώσος προπονητής βλέπει από τη μία την επιθετική του γραμμή να ανταποκρίνεται πολύ καλά, με εφτά γκολ σε τρεις αγώνες, αλλά την αμυντική να έχει... θέματα.

 Τα τέσσερα γκολ σε ισάριθμα ματς είναι ανησυχητικό νούμερο. Δείχνει κάπως επιπόλαιος ο Άρης και δεν το πλήρωσε τόσο με την ουγγρική ομάδα αλλά με τους κιτρινόμαυρους υπήρχε κίνδυνος να... αποκλειστεί από το πρώτο ματς. Και εκεί δίνει έμφαση ο Ράτζκοφ αφού στη ρεβάνς δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Το νέο μέλος στην πράσινη μηχανή, ο Μπαλογκούν, δεν έχει «δέσει» τόσο πολύ με τους Γκόλντσον, Κορέια και Γιαγκό. Χρειάζεται χρόνος και είναι λογικό, όμως δεν υπάρχει αφού τα ματς είναι συνεχόμενα. Φυσικά θα πρέπει να σφίξει πιο καλά και η μεσοαμυντική λειτουργία, η οποία είναι φέτος πολύ αλλαγμένη σε σχέση με άλλες σεζόν.

