Έδειξε πως μπορεί και έχει τα κότσια

Αντέδρασε εντούτοις η «ελαφρά ταξιαρχία» και εντέλει πήρε ένα αποτέλεσμα που πριν την έναρξη του ματς ίσως να το δεχόταν. Το 2-2 δεν είναι άσχημο και ας έπαιζε εντός έδρας. Είχε να κάνει με μία ομάδα που έχει πολλές βλέψεις και αυτό αποτυπώνεται και από τις ηχηρές μεταγραφές. Όμως ο Άρης έδειξε πως μπορεί και πως έχει τα κότσια. Και στην «Opap Arena» θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του. Ναι μεν το εμπόδιο θα είναι υψηλό, όμως, για να προχωρήσεις στα πιο πάνω διαζώματα, απαιτούνται και υπερβάσεις.

Φυσικά σε αυτό το διάστημα μέχρι τον αγώνα της Πέμπτης (14/08, 20:00) θα πρέπει να διορθώσει τα κακώς έχοντα στο ανασταλτικό κομμάτι. Δέχθηκε εύκολα άλλα δύο γκολ και... έτρεχε να προλάβει. Είχε παραβιαστεί η εστία και στο προηγούμενο εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Πούσκας.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέτωπο, υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Κακουλλή που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Το τεχνικό επιτελείο ελπίζει πως δεν έχει κάτι σοβαρό και θα είναι διαθέσιμος για τη μάχη της Αθήνας.

Στο μεταξύ, παρά το μεταγραφικό ντεμαράζ που έγινε προς το τέλος Ιουλίου, το... παζλ δεν έχει ολοκληρωθεί. Και σύμφωνα με τα ενδότερα από τη λεμεσιανή ομάδα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις.