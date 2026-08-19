Μεταγραφή ο Άρης - Ανακοίνωσε 19χρονο δεξιό μπακ

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ούγγρου Μπέντσε Σόκους.

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Ούγγρου αμυντικού Μπέντσε Σόκους από την Diósgyőri VTK (DVTK).

Ο 19χρονος (γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου 2007) δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Σόκους είναι προϊόν των ακαδημιών της DVTK, στις οποίες εντάχθηκε σε ηλικία επτά ετών, και ακολούθησε όλη την πορεία μέχρι την ανδρική ομάδα. Με την πρώτη ομάδα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τη σεζόν 2024-25, σε ηλικία 18 ετών.

Την περασμένη σεζόν (2025-26), ο Ούγγρος αμυντικός κατέγραψε 23 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της χώρας, καταγράφοντας παράλληλα δύο ασίστ.

Συνολικά με την πρώτη ομάδα της DVTK, ο νεαρός αμυντικός είχε 35 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σόκους είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Κ19 της Ουγγαρίας, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του και στις ηλικιακές κατηγορίες Κ17 και Κ18.

Καλωσορίζουμε τον Μπέντσε Σόκους στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την πράσινη φανέλα.