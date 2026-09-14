Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

Όταν έρχεται μία νίκη σε... νεκρό χρόνο, είναι φυσιολογικό να επικρατεί ικανοποίηση. Η ΑΕΛ, με τον Γκόμες να σκοράρει στο 90+6΄, πέτυχε το δύο στα δύο στην έδρα της, με μία εμφάνιση που σαφώς και δεν έφερε ενθουσιασμό.

Επούλωσε όμως κάπως την πληγή που είχε ανοίξει με τον διασυρμό από τον ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, η ουσία είναι αυτή που έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, ο Ούγκο Μαρτίνς καλείται να βρει τη συνταγή ώστε η ομάδα του να γίνει πιο επιβλητική. Ειδικά στα ματς που θεωρείται το φαβορί και είναι μέσα στην έδρα της. Η ποιότητα του Γιόβετιτς με την εκτέλεση φάουλ και η ετοιμότητα του Γκόμες χάρισαν μία νίκη με την οποία άπαντες κερδίζουν χρόνο. Το καμπανάκι όμως... ηχεί όσον αφορά την ανάγκη για βελτίωση.

Και το προσεχές εμπόδιο είναι πολύ υψηλό αφού την προσεχή Παρασκευή η ΑΕΛ θα πάει στην Πάφο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως θα έχει διαθέσιμο το τελευταίο απόκτημα, τον επιθετικό Τσινεντού.