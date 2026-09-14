ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Ούγκο Μαρτίνς καλείται να βρει τη συνταγή ώστε η ομάδα του να γίνει πιο επιβλητική

Όταν έρχεται μία νίκη σε... νεκρό χρόνο, είναι φυσιολογικό να επικρατεί ικανοποίηση. Η ΑΕΛ, με τον Γκόμες να σκοράρει στο 90+6΄, πέτυχε το δύο στα δύο στην έδρα της, με μία εμφάνιση που σαφώς και δεν έφερε ενθουσιασμό.

Επούλωσε όμως κάπως την πληγή που είχε ανοίξει με τον διασυρμό από τον ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, η ουσία είναι αυτή που έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, ο Ούγκο Μαρτίνς καλείται να βρει τη συνταγή ώστε η ομάδα του να γίνει πιο επιβλητική. Ειδικά στα ματς που θεωρείται το φαβορί και είναι μέσα στην έδρα της. Η ποιότητα του Γιόβετιτς με την εκτέλεση φάουλ και η ετοιμότητα του Γκόμες χάρισαν μία νίκη με την οποία άπαντες κερδίζουν χρόνο. Το καμπανάκι όμως... ηχεί όσον αφορά την ανάγκη για βελτίωση.

Και το προσεχές εμπόδιο είναι πολύ υψηλό αφού την προσεχή Παρασκευή η ΑΕΛ θα πάει στην Πάφο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως θα έχει διαθέσιμο το τελευταίο απόκτημα, τον επιθετικό Τσινεντού.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Απίθανος Ζβέρεφ, λύγισε τον Σέλτον και έγινε ο νέος πρωταθλητής του US Open!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη