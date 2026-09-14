Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

Στον ορίζοντα της... Ομόνοιας είναι η πρώτη πρόκληση στη League Phase του Εuropa League. Αντίπαλος είναι η Θέλτα στο ΓΣΠ, την προσεχή Τετάρτη (16/09, 19:45), και ασφαλώς εκεί επικεντρώνεται το μυαλό, ενώ το επόμενο εγχώριο… εμπόδιο εντός έδρας είναι απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα στο ΓΣΠ (20/09).

Η ισπανική ομάδα πλησίασε στην πρώτη της νίκη απέναντι στη Μάλαγα, όμως δεν τη γεύτηκε ούτε στην 6η αγωνιστική της La Liga. Σκόραρε με τον Γιούτκλα στο 39ο λεπτό, όμως στο 83ο λεπτό είδε τον Νίνο να ισοφαρίζει και έτσι έμεινε στο 1-1 μέσα στην έδρα της. Ήταν η 4η της ισοπαλία, έχοντας επίσης και δύο ήττες. Σκόραρε μόλις τρία γκολ και δέχθηκε έξι σε αυτή τη διαδρομή.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των πρασίνων, ο Μπεργκ δεν υπολογίζει στον Ακιντόλα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του. Οι υπόλοιποι -πλην του Άιτινγκ- προπονούνται κανονικά και δηλώνουν έτοιμοι για το πρώτο -μέχρι το επόμενο- μεγάλο βήμα.

Ο κόσμος αναμένεται πως θα δώσει δυναμικό παρών λόγω της μεγάλης πρόκλησης, ενώ η ώρα (19:45) προσφέρεται για ισχυρή παρουσία στο γήπεδο της πρωτεύουσας.