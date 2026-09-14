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Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω το ντέρμπι με τον Άρη

Η νίκη με 2-0 επί του Άρη έδωσε στον ΠΑΟΚ την απαραίτητη ώθηση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, όμως στον «δικέφαλο» δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Η προσοχή στρέφεται ήδη στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, την ώρα που παράλληλα παραμένει ανοικτό το μεταγραφικό μέτωπο.

Ο Σιμόν Μπανζά βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και πλέον μετρά αντίστροφα για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς με τη νέα του ομάδα. Ο 30χρονος επιθετικός αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ, με τη συμφωνία να αφορά τον δανεισμό του από την Αλ Τζαζίρα και να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ο Μπανζά αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Η πρώτη υποχρέωση μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον νέο επιθετικό να αρχίζει άμεσα τη διαδικασία προσαρμογής του.

Η προσθήκη του Μπανζά, πάντως, δεν φαίνεται πως θα είναι απαραίτητα και η τελευταία κίνηση του ΠΑΟΚ. Με τη μεταγραφική περίοδο να μπαίνει στην τελική της ευθεία, οι Θεσσαλονικείς εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση ακόμη ενός ποδοσφαιριστή, αυτή τη φορά για τα άκρα της άμυνας.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που «τρέχουν» τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τον Αλέσιο Λίσι έχουν οδηγήσει στην απόφαση να αναζητηθεί ένας μπακ, προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές στην αμυντική γραμμή και να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος το ρόστερ.

Η τελευταία προσθήκη στην άμυνα ήταν ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος μπήκε αμέσως στα βασικά πλάνα, γεγονός που επιβεβαιώνει και την ανάγκη που υπήρχε για ενίσχυση στη συγκεκριμένη γραμμή.

Στο κέντρο της άμυνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης παραμένει σταθερή επιλογή, ενώ ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Δημήτρης Μπαταούλας αποτελούν επίσης λύσεις για τον Αλέσιο Λίσι.

sport-fm.gr

 

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