Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

Ο χρόνος φαίνεται πως δεν αγγίζει τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος στα 37 του χρόνια συνεχίζει να σκοράρει και πλέον έγραψε το όνομά του σε μία ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας της La Liga.

Ο επιθετικός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία με 1-1 απέναντι στη Χετάφε και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 17 χρόνια που σκοράρει και στις πέντε πρώτες αγωνιστικές μιας σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο τελευταίος που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το 2009, στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Πλέον ο Ομπαμεγιάνγκ βρίσκεται δίπλα στον Σουηδό και σε μία ιδιαίτερα μικρή λίστα παικτών που έχουν ξεκινήσει μία σεζόν στη La Liga σκοράροντας στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Το εντυπωσιακό σερί του Γκαμπονέζου άρχισε στην πρεμιέρα απέναντι στην Έλτσε και συνεχίστηκε στα παιχνίδια με Μάλαγα, Βαλένθια και Βιγιαρεάλ. Απέναντι στη Χετάφε ήρθε το πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το γκολ του είχε μάλιστα καθοριστική σημασία για την Ντεπορτίβο. Η ομάδα της Γαλικίας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 66ο λεπτό, όμως στο 78' ο Ομπαμεγιάνγκ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Γερεμί Πίνο και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Αντόνιο Ιδάλγο διατήρησε το αήττητό της στο ξεκίνημα της σεζόν, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του Ομπαμεγιάνγκ στην Ισπανία αποδεικνύεται μέχρι στιγμής εντυπωσιακή. Ο πολύπειρος επιθετικός έχει μετατραπεί από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες στον απόλυτο πρωταγωνιστή της νεοφώτιστης Ντεπορτίβο, έχοντας σε πέντε αγωνιστικές ισάριθμα γκολ και δύο ασίστ.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο 10ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της La Liga που καταφέρνει να σκοράρει στις πέντε πρώτες αγωνιστικές μιας σεζόν, μπαίνοντας σε μία λίστα στην οποία συναντά κανείς ονόματα όπως οι Πούσκας, Αμάνθιο, Κίνι, Παντιάνι και φυσικά Ιμπραΐμοβιτς.

sport-fm.gr