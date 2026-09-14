Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται ο Μενέλαος Ευσταθίου και ο Λευτέρης Νέος, στην πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή, καθώς η Κύπρος ετοιμάζεται για τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών με την Ουκρανία, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Εθνικό Κέντρο Τένις.

Οι δύο Κύπριοι αντισφαιριστές πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο M25 Pozzuoli, στην Ιταλία, την εβδομάδα 6-13 Σεπτεμβρίου, με τον Μενέλαο Ευσταθίου να κατακτά με επιβλητικό τρόπο τον τίτλο στο Μονό και τους δύο μαζί να φτάνουν μέχρι τον τελικό του Διπλού.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αμφότεροι βρίσκονται πολύ κοντά στις κορυφαίες θέσεις της καριέρας τους στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Μενέλαος Ευσταθίου μπήκε στο πρωτάθλημα από τη θέση Νο 653, έχοντας ως καλύτερη μέχρι σήμερα κατάταξη το Νο 638, στις 29 Ιουνίου 2026, και με τη νέα του επιτυχία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε νέο career high.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Νέος αγωνίστηκε στο Pozzuoli έχοντας ως σημείο εκκίνησης το Νο 320 στο Διπλό, ενώ το career high του είναι το Νο 314, το οποίο πέτυχε στις 3 Αυγούστου.

Η αγωνιστική τους άνοδος έρχεται μάλιστα σε συνέχεια μιας ακόμη ιστορικής επιτυχίας για την κυπριακή αντισφαίριση. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, Ευσταθίου και Νέος χάρισαν στην Κύπρο το πρώτο της μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες στην αντισφαίριση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, επίσης στην Ιταλία.

Θρίαμβος Ευσταθίου στο Μονό

Ο Μενέλαος Ευσταθίου ήταν ασταμάτητος στο Μονό του M25 Pozzuoli και με πέντε νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τα πέντε νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε ισάριθμούς «γηπεδούχους» Ιταλούς είναι :

“32” Μενέλαος Ευσταθίου Vs Federico Bove (Ita) 2-0 (6-4, 6-1)

“16” Μενέλαος Ευσταθίου Vs Mariano Tammaro (Ita) 2-0 (6-2, 6-2)

“QF” Μενέλαος Ευσταθίου Vs Fabrizio Andaloro (Ita) 2-1 (6-7[2], 6-0, 6-3)

“SF” Μενέλαος Ευσταθίου Vs Filippo Moroni (Ita) 2-0 (6-4, 6-2)

“F” Μενέλαος Ευσταθίου Vs Leonardo Rossi Theo (Ita) 2-0 (6-2, 7-6[3])

Στον τελικό του Διπλού Ευσταθίου και Νέος

Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία των δύο Κυπρίων στο Διπλό. Ευσταθίου και Νέος συνεργάστηκαν ιδανικά και έφτασαν μέχρι τον τελικό, σημειώνοντας τρεις νίκες πριν από την καταληκτική αναμέτρηση.

Τα αποτελέσματα των Λευτέρη Νέου / Μενέλαου Ευσταθίου στο Διπλό:

«16» Λευτέρης Νέος / Μενέλαος Ευσταθίου Vs Andrea Colombo (Ita) / Matteo Mesaglio (Ita) 2-0 (6-4, 6-4)

«8» Λευτέρης Νέος / Μενέλαος Ευσταθίου Vs Fabrizio Karol Pio Osti (Ita) / Mariano Tammaro (Ita) 2-0 (6-3, 6-2)

“SF” Λευτέρης Νέος / Μενέλαος Ευσταθίου Vs Fabrizio Andaloro (Ita) / Filippo Moroni (Ita) 2-0 (7-6[6], 6-2)

“F” Λευτέρης Νέος / Μενέλαος Ευσταθίου Vs Emile Hudd (GBr) / Aidan Mchugh (Gbr) 0-2 (3-6, 1-6)

Με φόρα για την Εθνική

Η εξαιρετική εβδομάδα στην Ιταλία αποτελεί ιδανική αγωνιστική προετοιμασία για τους δύο αντισφαιριστές ενόψει της μεγάλης πρόκλησης που περιμένει την Εθνική Κύπρου.

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Εθνικό Κέντρο Τένις, η κυπριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ουκρανίας, με τον Μενέλαο Ευσταθίου και τον Λευτέρη Νέο να αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια της Κύπρου.

Η ομάδα της Εθνικής Κύπρου θα αποτελείται από τους:

Μενέλαο Ευσταθίου, Ελευθέριο Νέο, Φώτο Φωτιάδη, Στυλιανό Χριστοδούλου και Νίκολας Καμπελ και προετοιμάζεται υπό την καθοδήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών Δημήτρη Ηροδότου και Γιάννου Χατζηγεωργίου. Κάπτεν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι ο Δημήτρης Ηροδότου.

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Ουκρανία και ο Ευσταθίου με τον Νέο έρχονται με φόρα, αυτοπεποίθηση και ένα πολύ ισχυρό αγωνιστικό μομέντουμ. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο Εθνικό Κέντρο Τένις.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συγχαίρει θερμά τον Μενέλαο Ευσταθίου και τον Λευτέρη Νέο για τις εξαιρετικές παρουσίες τους στο M25 Pozzuoli και για τις σημαντικές επιτυχίες που σημείωσαν στην Ιταλία. Εύχεται παράλληλα σε ολόκληρη την αποστολή της Εθνικής Κύπρου, κάθε επιτυχία στους αγώνες του Davis Cup απέναντι στην Ουκρανία.

Όλοι μαζί, με πίστη, πάθος και αποφασιστικότητα, για την Κύπρο!