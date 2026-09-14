Απίθανος Ζβέρεφ, λύγισε τον Σέλτον και έγινε ο νέος πρωταθλητής του US Open!

Με μια κυριαρχική εμφάνιση, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο νέος Βασιλιάς στη Νέα Υόρκη καθώς νίκησε με 3-1 (6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2) σετ τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε πανάξια τον τίτλο στο US Open.

Μια ακόμη τεράστια επιτυχία του Γερμανού το 2026, αφού είχε προηγηθεί και κατάκτηση του Roland Garros τον Ιούνιο. Ο Ζβέρεφ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του κόντρα στον Σέλτον, τον οποίο νίκησε για έκτη συνεχόμενη φορά.

Με αυτό τον τρόπο ο 29χρονος έγινε ο πρώτος Γερμανός που κατακτά το US Open μετά τον Μπόρις Μπέκερ από το μακρινό 1989, με τον τίτλο του να έρχεται με κυριαρχία από την αρχή έως το τέλος.

Το πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να διεκδικήσει ουσιαστικά το US Open ο Σέλτον, που δεν κατάφερε να γίνει ο πρώτος Αμερικανός που γίνεται πρωταθλητής έπειτα από 23 χρόνια και τον Άντι Ρόντικ.

Ο Ζβέρεφ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του πρώτου σετ, καθώς έκανε break στο ξεκίνημα, με τον Σέλτον να πληρώνει και ένα διπλό λάθος στο κρίσιμο σημείο. Ο Γερμανός διατήρησε το πλεονέκτημά του, παρότι ο Αμερικανός τον πίεσε στο έκτο game φτάνοντας στο 0-30. Στο ένατο game ο Ζβέρεφ κατάφερε να χτυπήσει ξανά στο σερβίς του αντιπάλου του και με το δεύτερο break έφτασε στο 6-3, παίρνοντας το πρώτο σετ και το προβάδισμα με 1-0.

sport-fm.gr