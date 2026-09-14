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Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι συζητήσεις Κορδόν και Αλγουαθίλ

Σε πρώτο πλάνο έχει περάσει η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται στην αγορά αναζητώντας έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα και να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα.

Ο νέος αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, Αντόνιο Κορδόν, βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους δύο άνδρες να έχουν συζητήσει τόσο για το αγωνιστικό κομμάτι όσο και για τις μεταγραφικές ανάγκες που έχουν προκύψει. Οι επαφές τους συνεχίστηκαν και μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με την υπόθεση του επιθετικού να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Η ανάγκη για μία ακόμη λύση στην κορυφή της επίθεσης έγινε εντονότερη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παράλληλα, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα έχει αναδείξει το πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, αφού σε τέσσερις αγωνιστικές οι Πειραιώτες έχουν βρει δίχτυα μόλις τρεις φορές, χάνοντας παράλληλα αρκετές σημαντικές ευκαιρίες.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι συγκεκριμένη. Ο Ολυμπιακός δεν αναζητά απλώς έναν ακόμη επιθετικό για να συμπληρώσει το ρόστερ, αλλά έναν έμπειρο και αγωνιστικά έτοιμο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα και να προσφέρει. Γι' αυτό και οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν κατά προτεραιότητα περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται σε αγωνιστικό ρυθμό και δεν θα χρειαστούν μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντόνιο Κορδόν έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις επαφές, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Βαγγέλη Μαρινάκη για την προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης. Μάλιστα, κυκλοφόρησαν σενάρια περί ταξιδιού του νέου αθλητικού διευθυντή για μεταγραφική υπόθεση, με τις επαφές για συγκεκριμένο στόχο να παρουσιάζονται ως προχωρημένες.

Στο εξωτερικό εξακολουθεί να υπάρχει έντονη αναφορά και στο όνομα του Μάουρο Ικάρντι. Δημοσιεύματα στην Τουρκία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 33χρονο Αργεντινό επιθετικό και ότι υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Το μεγάλο εμπόδιο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αφορά το οικονομικό, καθώς οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή απέχουν από τα δεδομένα που έχουν θέσει οι Πειραιώτες.

Την ίδια στιγμή, ο Αλγουαθίλ έχει επικεντρωθεί στη δουλειά στο Ρέντη, γνωρίζοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να περάσει τη δική του φιλοσοφία σε μία ομάδα που δημιουργήθηκε και δούλεψε για μεγάλο διάστημα με διαφορετικό προπονητή. Ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη μιλήσει στους παίκτες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σκληρή δουλειά και στην ανάγκη άμεσης αγωνιστικής βελτίωσης.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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