Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Ένα ξεκίνημα που γυρίζει το ημερολόγιο σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πίσω πραγματοποιεί ο Ολυμπιακός στη φετινή Stoiximan Super League, με την ήττα από τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μέσα από τους αριθμούς.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1989-90, όταν στον πάγκο τους βρισκόταν ο Ίμρε Κόμορα.

Τότε ο Ολυμπιακός είχε επίσης απολογισμό 2-1-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Είχε επικρατήσει εντός έδρας του Ιωνικού και της Ξάνθης με 3-0, είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Πειραιώτες είχαν βρεθεί αρκετές φορές στο 3-0-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη περίπτωση τη σεζόν 2016-17, αλλά και στο 2-2-0, τελευταία φορά το 2022-23. Απολογισμός δύο νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας, όμως, είχε να εμφανιστεί από το 1989.

Η επιτυχία του ΟΦΗ στο Φάληρο έγραψε παράλληλα τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι Κρητικοί έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε αγώνα πρωταθλήματος.

Πριν από τον ΟΦΗ, το είχε καταφέρει η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009 και η Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012. Πρόκειται, επομένως, για ένα αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα όρια μιας απλής εκτός έδρας νίκης και παίρνει ιστορικές διαστάσεις για την ομάδα του Ηρακλείου.

sport-fm.gr