ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το αρνητικό ρεκόρ και η «100άρα» του Ρέτσου

Ένα ξεκίνημα που γυρίζει το ημερολόγιο σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πίσω πραγματοποιεί ο Ολυμπιακός στη φετινή Stoiximan Super League, με την ήττα από τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μέσα από τους αριθμούς.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1989-90, όταν στον πάγκο τους βρισκόταν ο Ίμρε Κόμορα.

Τότε ο Ολυμπιακός είχε επίσης απολογισμό 2-1-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Είχε επικρατήσει εντός έδρας του Ιωνικού και της Ξάνθης με 3-0, είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Πειραιώτες είχαν βρεθεί αρκετές φορές στο 3-0-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη περίπτωση τη σεζόν 2016-17, αλλά και στο 2-2-0, τελευταία φορά το 2022-23. Απολογισμός δύο νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας, όμως, είχε να εμφανιστεί από το 1989.

Η επιτυχία του ΟΦΗ στο Φάληρο έγραψε παράλληλα τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι Κρητικοί έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε αγώνα πρωταθλήματος.

Πριν από τον ΟΦΗ, το είχε καταφέρει η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009 και η Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012. Πρόκειται, επομένως, για ένα αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα όρια μιας απλής εκτός έδρας νίκης και παίρνει ιστορικές διαστάσεις για την ομάδα του Ηρακλείου.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μεταγραφές, υπάρχουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη