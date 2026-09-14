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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με την αναμέτρηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα απέναντι στον Άρη Λεμεσού ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στο «Αμμόχωστος – Επιστροφή», με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα σημαντικό τρίποντο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με τον Άρη να είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στο 1.60. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.90, ενώ η επικράτηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα ανεβαίνει στα 5.40. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι στον αγώνα προσφέρεται στα 3.10, ενώ το «Όχι» δίνεται στο 1.34.

Επιλογές υπάρχουν και για το πότε θα σημειωθεί το πρώτο γκολ. Το ενδεχόμενο να ανοίξει το σκορ μέχρι το 27:59 προσφέρεται στο 1.91, ενώ το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό δίνεται στα 2.07. Για όσους εκτιμούν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται στα 8.25. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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