Τέλος οι προπονήσεις για τον Άρη - Τα... λέει με τον Κέρκεζ και μεταφέρεται στην Αυστρία

Την τελευταία προπόνηση επί πολωνικού εδάφους πραγματοποίησε σήμερα ο Άρης, καθώς αύριο Πέμπτη ο Άρης θα δώσει το τέταρτο και τελευταίο φιλικό με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών.

Αναλυτικά:

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 17:00 (18:00 ώρα Κύπρου) και η χρονική διάρκεια έχει καθοριστεί σε τέσσερα ημίχρονα των 30 λεπτών. Με αυτό τον τρόπο ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σταδιακά τα αγωνιστικά λεπτά κάθε ποδοσφαιριστή στα φιλικά παιχνίδια, μοιράζοντας το χρόνο συμμετοχής (από 60 λεπτά) σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Στα προηγούμενα τρία φιλικά στην Πολωνία όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν για ένα ημίχρονο, καθώς ο προπονητής άλλαζε εξ ολοκλήρου την εντεκάδα στο δεύτερο μέρος.

Στο αυριανό φιλικό με τον Ατρόμητο, ο Άρης θα βρει απέναντι του έναν παλιό γνώριμο, τον Ντούσαν Κέρκεζ. Ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Κύπρου και δη την ΑΕΛ, αλλά ως ποδοσφαιριστής είχε θητεύσει και στην ομάδα μας την τριετία 2011-14.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής η αποστολή της ομάδας μας θα αποχαιρετήσει τη Warka και θα αναχωρήσει για την Αυστρία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας από τις 3 έως και τις 13 Αυγούστου, με τη επιστροφή στην Κύπρο να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου.