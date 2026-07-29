ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος οι προπονήσεις για τον Άρη - Τα... λέει με τον Κέρκεζ και μεταφέρεται στην Αυστρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος οι προπονήσεις για τον Άρη - Τα... λέει με τον Κέρκεζ και μεταφέρεται στην Αυστρία

Το αυριανό πρόγραμμα των πρασίνων

Την τελευταία προπόνηση επί πολωνικού εδάφους πραγματοποίησε σήμερα ο Άρης, καθώς αύριο Πέμπτη ο Άρης θα δώσει το τέταρτο και τελευταίο φιλικό με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών.

Αναλυτικά: 

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 17:00 (18:00 ώρα Κύπρου) και η χρονική διάρκεια έχει καθοριστεί σε τέσσερα ημίχρονα των 30 λεπτών. Με αυτό τον τρόπο ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σταδιακά τα αγωνιστικά λεπτά κάθε ποδοσφαιριστή στα φιλικά παιχνίδια, μοιράζοντας το χρόνο συμμετοχής (από 60 λεπτά) σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Στα προηγούμενα τρία φιλικά στην Πολωνία όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν για ένα ημίχρονο, καθώς ο προπονητής άλλαζε εξ ολοκλήρου την εντεκάδα στο δεύτερο μέρος. 

Στο αυριανό φιλικό με τον Ατρόμητο, ο Άρης θα βρει απέναντι του έναν παλιό γνώριμο, τον Ντούσαν Κέρκεζ. Ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Κύπρου και δη την ΑΕΛ, αλλά ως ποδοσφαιριστής είχε θητεύσει και στην ομάδα μας την τριετία 2011-14.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής η αποστολή της ομάδας μας θα αποχαιρετήσει τη Warka και θα αναχωρήσει για την Αυστρία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας από τις 3 έως και τις 13 Αυγούστου, με τη επιστροφή στην Κύπρο να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

AUTO MOTO

|

Category image

Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την 5η του Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο πικρός αποκλεισμός της Ομόνοιας και οι αμφιλεγόμενες κόκκινες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη