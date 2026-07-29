Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Η Ομόνοια Αραδίππου τα είπε φιλικά με την ΑΕΛ, σε ένα χορταστικό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται στο 2-2.

H Λεμεσιανή ομάδα πήγε προηγούμενη στο ημίχρονο, με γκολ του Αλμέιδα με το δεύτερο μέρος να είναι πιο... ουσιαστικό αφού είχαμε άλλα τρία γκολ.

Για την ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς το άλλο προήλθε από τον Ζόκε. Για τα «περιστέρια», δίχτυα βρήκαν οι Σμιντ και Ανθίμου.