Έβγαλε τα γαλαζοκίτρινα και βάζει... γαλαζοκίτρινα ο Μπρόρσον

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του με τον ΑΠΟΕΛ, ο Φρανζ Μπρόρσον ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα. Ο Σουηδός αμυντικός είναι παίκτης του Αστέρας Aktor, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας δύο χρόνω/.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Franz Denniz Brorsson. Ο Franz Brorsson γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1996 στην πόλη Trelleborg της Σουηδίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή του ASTERAS AKTOR στην Ολλανδία.

Ο Franz είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σουηδίας, ενώ έχει περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, με συνολικά 20 συμμετοχές και τρία γκολ. Στην πατρίδα του με την Malmö FF κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα Σουηδίας και μία φορά το Κύπελλο, πήρε πρωτάθλημα στην Κύπρο με τον Άρη Λεμεσού, ενώ έχει επίσης αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ, στην Δανία με την Esbjerg fB, αλλά και στην ελληνική Super League με τον Ατρόμητο. Έχει συμμετοχές σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League. Καλωσορίζουμε τον Franz Brorsson στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΔΗΛΩΣΗ

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα και σε μία ομάδα με μεγάλη δυναμική, στόχους και φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους συμπαίκτες μου και όλοι μαζί να καταφέρουμε να φτάσουμε τον ΑΣΤΕΡΑ όσο πιο ψηλά γίνεται και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Ασφαλώς και γνωρίζω τη νέα μου ομάδα και θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε στιγμή που θα φοράω τη φανέλα της. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».