ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισε Κολό Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν η Γιουβέντους!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκλεισε Κολό Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν η Γιουβέντους!

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ της φετινής καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Ιταλία έφτασε στο τέλος του

Έτοιμος να επιστρέψει στο Τορίνο και να φορέσει για μια δεύτερη θητεία τη φανέλα της Γιουβέντους, είναι ο Ραντάλ Κολό Μουανί!

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ της φετινής καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Ιταλία έφτασε στο τέλος του, καθώς, οι «μπιανκονέρι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Γάλλου στράικερ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες συμφώνησαν στον δανεισμό του 27χρονου άσου με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, υπό την προϋπόθεση της πρόκρισης της Γιουβέντους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ένα deal που μαζί με τα bonus, τους μισθούς και την οψιόν αγοράς, θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ!

Θυμίζουμε πως ο Κολό Μουανί αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη φανέλα της «μεγάλης κυρίας» στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25, καταγράφοντας 22 συμμετοχές με 10 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

AUTO MOTO

|

Category image

Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την 5η του Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο πικρός αποκλεισμός της Ομόνοιας και οι αμφιλεγόμενες κόκκινες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη