Έκλεισε Κολό Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν η Γιουβέντους!

Έτοιμος να επιστρέψει στο Τορίνο και να φορέσει για μια δεύτερη θητεία τη φανέλα της Γιουβέντους, είναι ο Ραντάλ Κολό Μουανί!

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ της φετινής καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Ιταλία έφτασε στο τέλος του, καθώς, οι «μπιανκονέρι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Γάλλου στράικερ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες συμφώνησαν στον δανεισμό του 27χρονου άσου με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, υπό την προϋπόθεση της πρόκρισης της Γιουβέντους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ένα deal που μαζί με τα bonus, τους μισθούς και την οψιόν αγοράς, θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ!

Θυμίζουμε πως ο Κολό Μουανί αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη φανέλα της «μεγάλης κυρίας» στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25, καταγράφοντας 22 συμμετοχές με 10 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr