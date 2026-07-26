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Εκλεισε Βραζιλιάνο εξτρέμ ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκλεισε Βραζιλιάνο εξτρέμ ο Άρης

Πήρε δανεικό τον Ουέρτον η ομάδα της Λεμεσού

Ντιλ με τη Λεϊσόες για τον δανεισμό του Ουέρτον ανακοίνωσε ο Άρης.

Πρόκειται για 22χρονο Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό ο οποίος ανήκει στην πορτογαλική ομάδα από το 2024 έχοντας καταγράψει 66 συμμετοχές, δέκα γκολ και έξι ασίστ, ενώ προηγουμένως έπαιζε στην πατρίδα του με τη Φλαμένγκο, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε.

Η ανακοίνωση του Άρη: 

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Werton de Almeida Rego με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την πορτογαλική Leixões SC. Η ομάδα μας διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης του ποδοσφαιριστή με την ολοκλήρωση της περιόδου δανεισμού.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος (γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2003) αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Σε ηλικία εννέα ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της CR Flamengo, όπου εξελίχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Στα 17 του χρόνια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και λίγους μήνες αργότερα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου.

Με τη φανέλα της CR Flamengo κατέκτησε το Campeonato Carioca τη σεζόν 2023/24 και το Copa do Brasil το 2024, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές και ένα γκολ με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, από το 2020 έως το 2024 αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας Κ20 της Flamengo, μετρώντας 45 συμμετοχές, 10 γκολ και μία ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2024 μεταγράφηκε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Leixões SC. Στις δύο σεζόν παρουσίας του στον σύλλογο κατέγραψε συνολικά 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια, με απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Werton φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας Κ18, με την οποία κατέγραψε τρεις συμμετοχές και ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Werton στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

 

 

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