ΦΩΤΟ: Ο άτυχος Μαντσίνι δεν γλίτωσε το νυστέρι - Η ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ

Ο τραυματισμός του Ντάνιελ Μαντσίνι σε φιλικό του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία, δεν ήταν επιπόλαιος και αυτό διαπιστώθηκε από την πρώτη στιγμή.

Μία αναποδιά που έστειλε τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό στο χειρουργείο για αποκατάσταση του τραυματισμού. Συγκεκριμένα υπέστη ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Μάλιστα ήδη εγχειρίστηκε και ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε για αυτό το γεγονός. Ο 29χρονος μεσοπιθετικός θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη (30/07).

Η ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ

«Ο Daniel Mancini υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του τραυματισμού που υπέστη στο πρόσφατο φιλικό προετοιμασίας.

Ο ποδοσφαιριστής μας θα επιστρέψει αύριο στην Κύπρο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα επαναφοράς του. Καλή ανάρρωση Daniel Mancini και σύντομα πίσω στα γήπεδα».