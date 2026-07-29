Kαμορανέζι: «Διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσουμε καλή εικόνα»

Ο Μάουρο Καμορανέζι παρουσιάστηκε αρκετά αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου. Σημείωσε πως υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, παρά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και την ήττα με 1-0, όμως τίποτα δεν χάθηκε.

«Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τον επαναληπτικό. Τις ημέρες που προηγήθηκαν αναλύσαμε τον πρώτο αγώνα και διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσουμε καλή εικόνα. Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας για να διεκδικήσουμε την πρόκριση».

Για να πει μεταξύ άλλων: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε αρκετά καλά, Μας βγήκε το πλάνο να ασκήσουμε πίεση στον αντίπαλο. Είχαμε δύο-τρεις ευκαιρίες για γκολ. Στο πρώτο παιχνίδι μία στιγμή διαφοροποίησε τα πάντα. Η αποβολή και δεχθήκαμε το γκολ».

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε τον επαναληπτικό. Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία, να επαναλάβουμε την πολύ καλή εικόνα και να τη βελτιώσουμε. Πνευματικά είμαστε έτοιμοι για να βελτιώσουμε την καλή παρουσία που είχαμε».

Όσο για τα προβλήματα, σχολίασε: «Είμαστε εδώ για να βρίσκουμε τις λύσεις. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμοι για να μας βοηθήσουν».

Ο Σαμπορίτ από την πλευρά του, σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι. Όπως είπε ο προπονητής προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Είμαστε έτοιμοι για τη νίκη και την πρόκριση», για να συμπληρώσει: «Αντιμετώπισα αρκετές φορές την Μπεϊτάρ στο παρελθόν και είναι ιδιαίτερο για εμένα το αυριανό παιχνίδι».

Σαμπόριτ:

Μάουρο Καμορανέζι.