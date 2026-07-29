Mε Μαγιαμπέλα για την πρόκριση η Ομόνοια - Ούτε αποστολή ο Οντουμπάντζο

Έτοιμη για το μεγάλο -μέχρι το επόμενο- ευρωπαϊκό ραντεβού με την Καϊράτ η Ομόνοια. Οι πράσινοι μετά το 1-0 στο ΓΣΠ θα επιχειρήσουν να σφραγίσουν την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Champions League.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Μπεργκ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Νεγκό, ενώ εκτός αποστολής είναι ο Οντουμπάντζο. Απ' εκεί και πέρα στον πάγκο έμεινε ο Μοντνόρ, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Π. Αντρέου, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Κακουλλής.