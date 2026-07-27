Οι προοπτικές του Ουέρτον

Ο Βραζιλιάνος φαίνεται να είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες προοπτικές, με βάση και την κοστολόγηση που του έγινε πέρσι από το transfermarkt που έφθασε το 1.000.000 ευρώ (σ.σ. τώρα είναι στις 650.000 ευρώ).

Ο Ουέρτον από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στη Λεϊσόες, με την οποία οι πράσινοι της Λεμεσού συμφώνησαν για δανεισμό ενός χρόνου, έχοντας την προοπτική της αγοράς του παίκτη στη συνέχεια. Στην πορτογαλική ομάδα κατέγραψε 66 συμμετοχές, δέκα γκολ και έξι ασίστ. Σε διεθνές επίπεδο, ο Ουέρτον φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας Κ18, με την οποία κατέγραψε τρεις συμμετοχές και ένα γκολ.