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«Δεν μπορεί να πλουτίζει στην πλάτη του ποδοσφαίρου» - Νέα επίθεση από UEFA στη FIFA!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν μπορεί να πλουτίζει στην πλάτη του ποδοσφαίρου» - Νέα επίθεση από UEFA στη FIFA!

Τεταμένη η... ατμόσφαιρα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Με νέα, αυστηρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε η UEFA απέναντι στα σχέδια της FIFA, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση για τις μεθόδους και τις οικονομικές πιέσεις που ασκεί στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κάνει λόγο για αυξανόμενες αντιδράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, ξεκαθαρίζοντας πως το ποδόσφαιρο πρέπει να αναπτυχθεί με τον σωστό τρόπο και προς όφελος των πρωταγωνιστών του.

Αναλυτικά η δήλωση της UEFA: «Σήμερα μάθαμε για την διορία που έδωσε η FIFA στις ομοσπονδίες προκειμένου να υποστηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά της εφάπαξ πληρωμής. Αυτό λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτό το σχέδιο.

Ωστόσο, μετά από συζητήσεις με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίδραση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι φίλοι της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι με τον σωστό τρόπο. Είναι ώρα να δώσουμε προτεραιότητα στις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους».

novasports.gr

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