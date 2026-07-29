Οι λόγοι που δεν είναι διαθέσιμοι Μοντνόρ και Οντουμπάντζο

Με δύο αλλαγές παρέταξε την ενδεκάδα στη ρεβάνς κόντρα στη Καϊράτ ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Σίμιτς παρέμεινε στο αρχικό σχήμα μετά την αποβολή του Νεγκό, ενώ ο Μαγιαμπέλα πήρε τη θέση του Μοντνόρ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο τελευταίος αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες (28/07) και μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις για τροφική δηλητηρίαση.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Οντουμπάντζο παρά το γεγονός πως ταξίδεψε για το Καζακστάν, κρίθηκε ανέτοιμος κι έτσι δεν βρίσκεται καν στην αποστολή.