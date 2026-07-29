Τα δεδομένα με τους δύο απόντες της Ανόρθωσης

Δεύτερο νικηφόρο αποτέλεσμα σε φιλικό κατέγραψε η Ανόρθωση η οποία αρχίζει να βλέπει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η ομάδα της Αμμοχώστου μπήκε για τα καλά στην εποχή Ελ Μαέστρο και ευελπιστεί σε καλύτερη πορεία.

Στο φιλικό που προηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο οποίο επικράτησε 3-0 της Σταλ, ο προπονητής της «Κυρίας» δεν υπολόγιζε σε δύο ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Μπέργκστρομ έμεινε προληπτικά εκτός, ενώ ο Αλέσιο Ντα Κρουζ αν και άρχισε να προπονείται κανονικά, θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να είναι σε θέση να αγωνιστεί.