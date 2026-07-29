Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

Σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2031 έφτασαν ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και η Ρόμα.

Πλέον, οι «τζαλορόσι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ προκειμένου να αποκτήσουν τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται εδώ και καιρό στο «ραντάρ» των «Ρωμαίων» κι όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και, πλέον, απομένει να βρεθεί και η «χρυσή τομή» με την ομάδα του νεαρού διεθνούς παίκτη.

Οι εξελίξεις θα είναι άμεσες στην υπόθεση με τη Ρόμα να φαίνεται να κερδίζει τη «μάχη» για την υπογραφή του Κουλιεράκη έναντι των άλλων ομάδων που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον από Αγγλία και Ισπανία.

Από την άλλη και η Βόλφσμπουργκ δεν προβλέπεται να φέρει κάποιο εμπόδιο, καθώς είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι ειλημμένη η απόφαση να προχωρήσει σε πωλήσεις παικτών κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών της και την αναδιάρθρωση του ρόστερ της στη Β' κατηγορία της Γερμανίας.

Ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ εντάχθηκε στους «Λύκους» το καλοκαίρι του 2024. Από τότε έχει καταγράψει 59 συμμετοχές στην Bundesliga, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

AΠΕ - ΜΠΕ