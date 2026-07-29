Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

Κρίμα κι άδικο...

Αποκλείστηκε στην διαδικασία των πέναλτι (6-5) η Ομόνοια από την Καϊράτ για τον 2ο προκριματικό του Champions League και το όνειρο των… αστεριών έσβησε πολύ νωρίς για την ομάδα της πρωτεύουσας. Οι Καζάκοι προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος (1-0) και ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα στο ΓΣΠ. Έτσι, το «τριφύλλι» συνεχίζει στον 3ο προκριματικό του Europa League κόντρα στην Λίνκολν. Το πρώτο παιχνίδι ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου στο Γιβραλτάρ και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην πρωτεύουσα.

Οι ποδοσφαιριστές του Μπεργκ έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για 90 και βάλε λεπτά, προσπάθησαν να περιορίσουν την αντίπαλο, όμως στην διαδικασία των πέναλτι… λύγισαν.

Το ματς…

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ μπήκε μουδιασμένο και χωρίς επιθετικό προσανατολισμό. Οι ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία ήταν ελάχιστες στο πρώτο μέρος, με τον Μαγιαμπέλα να σημειώνει την πιο κλασσική. Το παιχνίδι όμως στράβωσε για το «τριφύλλι» όταν ο Κακουλλής αντίκρισε απευθείας κόκκινη στο 26ο λεπτό για επικίνδυνο φάουλ. Οι επαναληπτικές προβολές δεν ήταν ικανοποιητικές, ωστόσο η απόφαση δεν άλλαξε ούτε από το VAR.

Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν… μονόλογος για την Καϊράτ που λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους σημείωσε το 1-0 με τον Εντμίλσον ο οποίος τρύπωσε ανάμεσα σε Μπάλκοβετς-Παναγιώτου (!) και ευστόχησε με κεφαλιά. Στο δεύτερο 45λεπτο η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Η Ομόνοια αδυνατούσε να βρει λύσεις και οι Καζάκοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν.

Μάλιστα χρειάστηκαν κάποιες σημαντικές επεμβάσεις του Φαμπιάνο ο οποίος ήταν εκ των διακριθέντων για το «τριφύλλι». Στην παράταση (στο 111' ο Κουλιμπαλί δέχθηκε 2η κίτρινη και αποβλήθηκε) οι πράσινοι συνέχισαν να αμύνονται και η Καϊράτ αδυνατούσε να σκοράρει, κυρίως λόγω του Βραζιλιάνου κίπερ. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου η 6-5 πήρε την πρόκριση.

Το LIVE του αγώνα

6-5 χαμένο πέναλτι για τον Παναγιώτου και αποκλεισμός για την Ομόνοια.

6-5 η Καϊράτ με Μπιρκουμάνοφ.

5-5 η Ομόνοια με Χρίστου.

5-4 η Καϊράτ με Tουγιακπάγιεφ.

4-4 η Ομόνοια με Κούσουλο.

4-3 η Καϊράτ με Γκουάλ.

3-3 η Ομόνοια με Νεοφύτου.

3-2 απέκρουσε ο Φαμπιάνο την εκτέλεση του Μπάιμπεκ.

3-2 η Ομόνοια με Π.Αντρέου.

3-1 η Καϊράτ με Μαρτίνοβιτς.

2-1 χαμένο πέναλτι για τον Μπάλκοβετς, απέκρουσε ο Αναρμπέκοφ.

2-1 η Καϊράτ με Οκσάνεν.

1-1 η Ομόνοια με Χατζηγιοβάνη.

1-0 η Καϊράτ με τον Εντμίλσον.

120'+3 Τέλος του αγώνα! Πάμε στα πέναλτι!

115' Ο Φαμπιάνο απέκρουσε μετα πόδια το πλασέ του Γκουάλ και ο ίδιος παίκτης στην επαναφορά δεν βρήκε στόχο προ κενής εστίας.

111' Αποβάλλεται ο Κουλιμπαλί με δεύτερη κίτρινη κάρτα για αγκωνιά.

108' Τεράστια φάση για την Καϊράτ, κεφαλιά του Μαρτίνοβιτς μόλις έξω η μπάλα.

106' Σέντρα στο δεύτερο μέρος της παράτασης.

105'+1 Τέλος πρώτου μέρους της παράτασης.

103' Νέα επέμβαση του Φαμπιάνο σε σουτ από πλάγια θέση εντός περιοχής.

99' Απογειώθηκε και απέκρουσε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνο το σουτ του Οκσάνεν.

90' Έναρξη του πρώτου μέρους της παράτασης.

90'+4 Τέλος της κανονικής διάρκειας, πάμε σε παράταση!

88' Δοκάρι για τους γηπεδούχους μετά από σουτ του Γκουάλ!

80' Καλή στιγμή για την Καϊράτ, με δυνατό σουτ του Οκσάνεν το οποίο μάζεψε ο Φαμπιάνο.

77' Σκόραρε η Καϊράτ όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος.

61' Κίνηση από τον Τάνκοβιτς από πλάγια θέση εντός περιοχής, το σουτ του οποίου δεν βρήκε στόχο.

56' Διπλή απόκρουση από τον Φαμπιάνο σε διαδοχικά τετ-α-τετ, κρατά την Ομόνοια στο παιχνίδι ο κίπερ των πρασίνων.

51' Κεφαλιά του Γκουάλ, μόλις δίπλα από την εστία του Φαμπιάνο η μπάλα.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+2 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

38' ΓΚΟΛ για την Καϊράτ. Ο Εντμίλσον με κεφαλιά νίκησε τον Φαμπιάνο για το 1-0.

34' Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Εβάντρο, λίγο έξω η μπάλα.

26' ΚΟΚΚΙΝΗ στον Κακουλλή για βίαιο φάουλ σε αντίπαλο! Επιβεβαιώνεται και από το VAR η απόφαση του ρεφ.

22' Απάντησε στην ευκαιρία της Καϊράτ η Ομόνοια. Ψηλοκρεμαστό σουτ του Μαγιαμπέλα, μόλις πάνω από την εστία η μπάλα.

18' Mεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ, μετά από κεφαλιά του Γκουάλ καθώς η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι όμως δεν πέρασε τη γραμμή.

8' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, για τους γηπεδούχους. Συρτό δυνατό σουτ του Μεντόνσα, δίπλα από την εστία του Φαμπιάνο.

1' Σέντρα στο Αλμάτι!

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς, Άφρικο, Μάτα, Οκσάνεν, Μεντόνσα (72′ Μπάιμπεκ), Γιούκολα, Κασαμπουλάτ (36′ Εντμίλσον), Γούργκιν (36′ Μπέκπολατ, 72′ Tουγιακπάγιεφ), Γκουάλ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Σίμιτς (75' Χρίστου), Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Π. Αντρέου, Μάριτς, Τάνκοβιτς (65' Ντιονί, 115' Νεοφύτου), Εβάντρο (75' Κούσουλος), Μαγιαμπέλα (65' Χατζηγιοβάνης), Κακουλλής.

ΣΚΟΡΕΡ: 38' Εντμίλσον / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 24' Γιούκολα, 41' Μρίνσκι, 67' Μεντόνσα / 96' Mάριτς

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 26' Κακουλλής (απευθείας), 111' Κουλιμπαλί (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)

VAR: Mίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)