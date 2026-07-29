Ξανά με 10 η Ομόνοια - Απευθείας κόκκινη στον Κακουλλή!

Δεύτερο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Καϊράτ, δεύτερο που καλείται να την αντιμετωπίσει με παίκτη λιγότερο!

Στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό του Champions League, ο Νεγκό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη (32') για επικίνδυνο φάουλ. Απόψε, στη μεταξύ τους ρεβάνς στο Αλμάτι, ο Κακουλλής πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια στο 26ο λεπτό για τον ίδιο λόγο! Ο ρεφ έδειξε αμέσως την κόκκινη στον Κύπριο επιθετικό, απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Ο Κακουλλής αποχώρησε φανερά απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ο 26χρονος θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι της Ομόνοιας, είτε σε Champions είτε σε Europa League.