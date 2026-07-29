Ξανά με 10 η Ομόνοια - Απευθείας κόκκινη στον Κακουλλή!
ΓΗΠΕΔΟ
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Απίστευτο για την ομάδα της πρωτεύουσας
Δεύτερο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Καϊράτ, δεύτερο που καλείται να την αντιμετωπίσει με παίκτη λιγότερο!
Στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό του Champions League, ο Νεγκό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη (32') για επικίνδυνο φάουλ. Απόψε, στη μεταξύ τους ρεβάνς στο Αλμάτι, ο Κακουλλής πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια στο 26ο λεπτό για τον ίδιο λόγο! Ο ρεφ έδειξε αμέσως την κόκκινη στον Κύπριο επιθετικό, απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε και από το VAR.
Ο Κακουλλής αποχώρησε φανερά απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ο 26χρονος θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι της Ομόνοιας, είτε σε Champions είτε σε Europa League.