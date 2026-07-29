Φουλάρει για να κλείσει τον Μπουαντί η Μάντσεστερ Σίτι

Με το θέμα που καίει τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι η παραμονή ή όχι του Ρόδρι που θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι «πολίτες» πλέον έχουν μπει στη διαδικασία να κοιτούν περιπτώσεις κεντρικών χαφ, στο ενδεχόμενο που ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής αποχωρείτε είτε άμεσα, είτε το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι, αυτή που φαίνεται πως είναι στην κορυφή της λίστας των Άγγλων είναι εκείνη του Αγιούμπ Μπουαντί, που κατάφερε να εντυπωσιάσει στο φετινό Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο -μόλις- 18 ετών μέσος της Λιλ είναι ο διακαής πόθος των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, άπαντες πιστεύουν ότι η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Να σημειωθεί πως υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να αποκτηθεί ο Μπουαντί, αλλά να ενσωματωθεί στο ρόστερ της Σίτι το καλοκαίρι του 2027, κάτι που αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αν ο Ρόδρι παραμείνει ή όχι στην ομάδα του Μάντσεστερ.

sportfm.gr