Ευχάριστη έκπληξη στην Πολωνία για τον Άρη, έτοιμος για το τρίτο φιλικό

Με άλλες δυο προπονήσεις πρωί και απόγευμα, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη στη Warka της Πολωνίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η διαφορά σε σχέση με την Παρασκευή ήταν ότι τόσο η πρωινή, όσο και η απογευματινή προπόνηση διεξήχθησαν στο γήπεδο. Σε αυτές οι ποδοσφαιριστές έκαναν ασκήσεις με πάσες, ασκήσεις ταχυδύναμης, παιχνίδια σε μικρό χώρο, ασκήσεις ανάπτυξης, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Επί της ουσίας, αύριο ολοκληρώνεται και η δεύτερη βδομάδα προετοιμασίας στην Πολωνία, με το φιλικό κόντρα στην Κίελτσε που θα αρχίσει στις 14:00 (15:00 ώρα Κύπρου).

Στο τρίτο φιλικό στην Πολωνία, ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ και οι συνεργάτες του θα θέλουν να δουν την ομάδα να παρουσιάζει και πάλι κάποια στοιχεία -που από την αρχή προσπαθεί να εφαρμόσει στο παιχνίδι της ομάδας- και ταυτόχρονα να δει βελτίωση σε κάποια άλλα στα οποία η ομάδα χρίζει ακόμα βελτίωσης.

Ευχάριστη έκπληξη

Σε μια άλλη εξέλιξη, χθες το απόγευμα, όπως ενημέρωσε ο Άρης, επισκέφτηκε την ομάδα στο ξενοδοχείο όπου διαμένει, ένας παλιός γνώριμος. Ο λόγος για τον Πολωνό, πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, Κάρολ Στρούσκι ο οποίος θήτευσε στην ομάδα από το 2023 έως το 2025, πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Από το 2025 και έπειτα, ο Κάρολ αγωνίζεται στην Rakow Częstochowa. «Παρά το γεγονός ότι στο υφιστάμενο ρόστερ της ομάδας δεν έχουν απομείνει πολλοί από τους τότε συμπαίκτες του, η παρουσία του και μόνο αποδεικνύει ότι δε ξέχασε την ομάδα η οποία τον βοήθησε να ανέβει επίπεδο» αναφέρει η ομάδα της Λεμεσού.