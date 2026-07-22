Ευρεία φιλική νίκη ο Άρης

Εμφαντική νίκη πέτυχε ο Άρης στο φιλικό απέναντι στην Χαποέλ Ραανανά, με την ομάδα της Λεμεσού να επικρατεί με το ευρύ 5-1.

Για λογαριασμό της ομάδας της Λεμεσού δύο φορές βρήκε δίχτυα βρήκε ο Παγιέ, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Χαραλάμπους, Εφαγκέ και Γκαλιάτα.

Το επόμενο τεστ για τους πράσινους είναι την ερχόμενη Κυριακή (26/07, 17:00) κόντρα στην Κορόνα Κιέλτσε, ενώ εντός του μήνα θα αντιμετωπίσουν επίσης τον Ατρόμητο Αθηνών (30/07, 17:00).

H επίσημη ενημέρωση για το παιχνίδι

Αρκετά θετικά στοιχεία έδειξε η ομάδα μας και στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Χάποελ Ρανανά της οποίας επικράτησε με 5-1.

Η καλή ανάπτυξη- κυκλοφορία της μπάλας και το πρέσινγκ, που ήταν από τα στοιχεία που άρεσαν στο πρώτο φιλικό και η ομάδα έδειξε κατά διαστήματα και σήμερα. Στα θετικά το ότι τα πέντε γκολ ήρθαν από τέσσερις διαφορετικούς παίκτες, Παζέ, Χαραλάμπους, Τζούνιορ και Γκαλιάτα, γεγονός που θα βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι ιδιαίτερα τους νεαρούς, καθώς και η διάθεση που έδειξαν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, παρά τα βαριά πόδια από την προετοιμασία και τη διπλή χθεσινή προπόνηση.

Οι Ισραηλινοί στα πρώτα λεπτά μπήκαν πιο δυνατά και στο 7ο λεπτό αξιοποίησαν το πέναλτι που κέρδισαν ανοίγοντας το σκορ. Ο Άρης αφού έχασε 1-2 ευκαιρίες ισοφάρισε στο 19΄με τον Παζέ και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Χαραλάμπους έβαλε την ομάδα μας μπροστά στο σκορ. Στο 35’ ο Παζέ ανέβασε το σκορ σε 3-1 και στο 40’ ο Τζούνιορ που είχε δύο ασίστ στα δύο πρώτα γκολ, διαμόρφωσε το 4-1 που ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Η ομάδα μας ξεκίνησε με τον Βανά Άλβες στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα με τους Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε και Κορρέϊα. Ανασταλτικός μέσος ήταν ο Σαρφό και μπροστά του κινούνταν οι Χαραλάμπους και Παζέ. Στην τριάδα της επίθεσης έπαιξαν στις πτέρυγες οι Γκάουσταντ και Ελ Αλάτσι και στην κορυφή της επίθεσης ο Εφαγκέ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ άλλαξε όλη την εντεκάδα. Στο τέρμα αγωνίστηκε ο Ζάντρο, στην άμυνα οι Κασσιανίδης, Α. Δημητρίου, Λουκουμπάρ και Χ”Γιάννης. Στη μεσαία γραμμή ο Ακάμπα είχε ρόλο ανασταλτικού μέσου με τους Γκαλιάτα και Νίκολιτς μπροστά του. Στην τριάδα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Νεοκλέους, Τριμιντής και Πουρίκκος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο νεαρός Γ. Δημητρίου αντικατέστησε τον Ζάντρο.

Με τις πολλές αλλαγές το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό και οι Ισραηλινοί είχαν δοκάρι στο 67’, αλλά η ομάδα μας απάντησε στο 79’ με τον Γκαλιάτα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Αύριο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποθεραπεία στο γυμναστήριο και την πισίνα.