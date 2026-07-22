Κράτησε με δέκα και πάει Αλμάτι για να «κλειδώσει» πρόκριση η Ομόνοια!

Χάρη αφενός στο γκολ του Ανδρέου και αφετέρου στο γεγονός ότι άντεξε στην πίεση των Καζάκων παίζοντας για περισσότερη από μία ώρα με παίκτη λιγότερο, η Ομόνοια επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ στο ΓΣΠ στον πρώτο τους αγώνα για τον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση!

Το τριφύλλι άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με τέρμα του νεαρού χαφ μετά από κλέψιμο του Κακουλλή, ωστόσο, η αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Νεγκό (34΄), στο επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλλι στο στήθος, έβαλε... ζόρια στους πρωταθλητές μας, οι οποίοι, όμως, άντεξαν στην πίεση των φιλοξενουμένων, που ολοκλήρωσαν το ματς με 14 τελικές (έναντι 5 της Ομόνοιας) και 11-1 στα κόρνερ.

Πλέον, η Ομόνοια θα ταξιδέψει στο Καζακστάν για τη ρεβάνς στο Αλμάτι (29/7, 18:00) γνωρίζοντας ότι έστω και με ισοπαλία θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, που παράλληλα θα της εξασφαλίσει θέση σε League Phase (τουλάχιστον στο Conference League), κρατώντας ζωνταντό το όνειρο για την πρώτη συμμετοχή στα «αστέρια».

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση πρόκρισης στον γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού, θα παίξει στον γ΄ γύρο του Europa League με τον ηττημένο του ζευγαριού Μίαλμπι - Λίνκολν.

Ο αγώνας

Η Ομόνοια επεδίωξε να δείξει από την αρχή της αναμέτρησης πως έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση και τα κατάφερε, όχι μόνο με το δυνατό της ξεκίνημα, αλλά και με το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό. Αφότου στο 9΄ ο Κακουλλής έχασε μεγάλη ευκαιρία με πλασέ μετά από γύρισμα του Μοντνόρ, τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκλεψε την μπάλα, αυτή κατέληξε στον Ανδρέου και ο νεαρός χαφ με σουτ έγραψε το 1-0 για το τριφύλλι. Στο επόμενο διάστημα η Καϊράτ πραγματοποίησε κάποιες αξιόλογες επιθέσεις, είχε και μια καλή φάση με σουτ του Μρίνσκι (19΄), ενώ στο 34ο λεπτό ήρθε η φάση που άφησε τους πρωταθλητές μας με δέκα παίκτες, με τον Νεγκό να δέχεται αρχικώς κίτρινη κάρτα για σκληρό φάουλ σε αντίπαλο και, μετά από παρέμβαση του VAR και εξέταση της φάσης στο on-field review, να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη. Οι φιλοξενούμενοι, που ανέβασαν στροφές σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, δεν απείλησαν παρά μόνο στο φινάλε του ημιχρόνου (45+2΄) όταν ο Μαρτίνοβιτς έχασε από κοντά σπουδαία ευκαιρία.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης η Καϊράτ όπως ήταν λογικό κρατούσε περισσότερο την μπάλα, ωστόσο δεν μπόρεσε να απειλήσει, με την Ομόνοια, αντιθέτως, να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 64΄ με τον Κακουλλή στην αντεπίθεση. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, ωστόσο, οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεσή τους κι άγγιξαν σε αρκετές περιπτώσεις την ισοφάριση, με την κεφαλιά του Ζορζίνιο (71΄), το δυνατό σουτ του Μρίνσκι που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνο (73΄), το σουτ του Γκουάλ (82΄) και το δοκάρι του Τουγιαμπάγιεφ (86΄). Το τελευταίο σφύριγμα του Πορτογάλου ρεφ βρήκε την ομάδα μας να πανηγυρίζει μια μεγάλη και ηρωική, όπως εξελίχθηκε η βραδιά, νίκη, που της δίνει τον πρώτο λόγο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

86' Δοκάρι για την Καϊράτ με δυνατό σουτ του Τουγιακμπάγιεφ!

82' Δυνατό σουτ του Γκουάλ, έξω.

76' Κούσουλος αντί Ανδρέου.

74' Εκτός περιοχής σουτ του Ανδρέου, δεν βρήκε στόχο.

73' Νέα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με δυνατό μακρινό σουτ του Μρίνσκι, εκτινάσσεται και διώχνει δύσκολα σε κόρνερ ο Φαμπιάνο!

71' Kαλή φάση για την Καϊράτ με κεφαλιά του Ζορζίνιο μόλις έξω!

69' Νεοφύτου στη θέση του Κακουλλή.

-Βρίσκει χώρους στην κόντρα το τριφύλλι και πρέπει να το εκμεταλλευτεί σκοράροντας ένα δεύτερο γκολ.

66' Ξανά στην αντεπίθεση η Ομόνοια, ο Μαγιαμπέλα δεν έκανε σωστή επιλογή, πήγε για το σουτ ενώ ήταν κλεισμένος και δέχθηκε το στοπ.

64' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Κακουλλή να φεύγει στην αντεπίθεση, να μπαίνει στην περιοχή και να σουτάρει έξω, ενώ ο Μαγιαμπέλα ανέμενε σε πλεονεκτικότερη θέση!

59' Κεφαλιά του Εντμίλσον, έξω.

56' Κίτρινη κάρτα στον Εντμίλσον.

-Κρατάει περισσότερο την μπάλα η Καϊράτ στο ξεκίνημα της επανάληψης, όμως δεν είδαμε ακόμη τελική προσπάθεια.

46' Μαγιαμπέλα στη θέση του Μοντνόρ.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή της Ομόνοιας, ο Μαρτίνοβιτς από πολύ κοντά σούταρε πάνω από τα δοκάρια!

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

-Ανεβαίνει η Καϊράτ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα φτάνοντας στην ισοφάριση, αλλά δεν έχει απειλήσει ιδιαιτέρως.

36' Ο Σίμιτς περνάει στον αγώνα, με τον Τάνκοβιτς να περνά εκτός.

34' Αποβολή για τον Νεγκό, μένει με δέκα ποδοσφαιριστές από νωρίς η Ομόνοια.

-Πάει στο on-field review για να εξετάσει περίπτωση κόκκινης κάρτας ο Πορτογάλος ρεφ.

33' Κίτρινη κάρτα στον Νεγκό.

22' Ο Μοντνόρ βρέθηκε επικίνδυνα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρο.

19' Πρώτη καλή φάση για την Καϊράτ με δυνατό σουτ του Μρίνσκι, έξω.

13' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Ανδρέου! Μετά από κλέψιμο του Κακουλλή και λάθος του Μαρτίνοβιτς, ο νεαρός χαφ με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

11' Πρώτη τελική για την Καϊράτ με σουτ του Γκουάλ, δεν ανησυχεί ο Φαμπιάνο που μαζεύει εύκολα.

9' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Κακουλλή! Μετά από γύρισμα του Μοντνόρ από αριστερά, έπιασε με τη μία το πλασέ όντας αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής, μόλις έξω η μπάλα!

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου (76΄ Κούσουλος), Εβάντρο, Μοντνόρ (46΄ Μαγιαμπέλα), Τάνκοβιτς (36΄ Σίμιτς), Κακουλλής (69΄ Νεοφύτου)

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (58΄ Μπεκμπολάτ), Μαρτίνοβιτς, Αφρίκο, Μάτα (83΄ Τουγιακμπάγιεφ), Σαντιμπέκοφ (46΄ Εντμίλσον), Οκσάνεν, Μρίνσκι, Ζορζίνιο, Γιουκόλα (69΄ Κούργκιν), Γκουάλ (83΄ Μεντόντσα)

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ Ανδρέου / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 57΄ Κακουλλής / 56΄ Εντμίλσον, 57΄ Ζορζίνιο

KOKKINEΣ: 34΄ Νεγκό / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκουστάβο Κορέια (Πορτογαλία)

VAR: Αντρέ Νάρκισο (Πορτογαλία)