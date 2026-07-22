Σα Πίντο ενόψει Χάιντουκ: «Έχουμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε»

Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (23/7, 22:00) αγώνα με τη Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία για τον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League παραχώρησε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο.

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«Τώρα ξεκινάμε μια διαδικασία με τους παίκτες. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι είναι παίκτες από πέρσι. Δεν έχουμε τον Λουκάσεν και τον Όρσιτς. Χάσαμε και τους δύο τερματοφύλακες. Είμαστε στην αρχή της προσαρμογής. Θα βελτιωθούμε. Έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα».

«Ήρθα στην ομάδα προς το τέλος, τελειώσαμε καλά τη σεζόν. Έχουμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε. Μου αρέσει πολύ εδώ και το ότι δουλεύω με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Θα παλέψουμε για τους εγχώριους τίτλους και για να μπούμε στο Europa League»

*Ο Σα Πίντο διευκρίνισε επίσης ότι Σούνιτς και Σέμα είναι διαθέσιμοι.