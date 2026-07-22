Ξεκίνησε τα φιλικά ρίχνοντας 16 γκολ η Ίντερ

Με το... δεξί ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας η Ίντερ, η οποία συνέτριψε με το εντυπωσιακό 16-0 την Άασεν, ομάδα που αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Γερμανίας, στο πρώτο τεστ επί γερμανικού εδάφους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «νερατζούρι» ήταν ο Πίο Εσπόζιτο, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ, ενώ ο Λούκα Τοπάλοβιτς ακολούθησε με χατ-τρικ.

Από δύο τέρματα πέτυχαν οι Νταβίντε Φρατέζι, Άντι Ντιούφ και Τζαμάλ Ιντρισού, ενώ σκόραραν επίσης οι Ματία Μοσκόνι και Φεντερίκο Ντιμάρκο.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, απέναντι σε έναν αντίπαλο σαφώς χαμηλότερης δυναμικότητας.

sport-fm.gr