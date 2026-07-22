ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε τα φιλικά ρίχνοντας 16 γκολ η Ίντερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε τα φιλικά ρίχνοντας 16 γκολ η Ίντερ

Πέντε γκολ πέτυχε ο Πίο Εσπόζιτο, χατ-τρικ ο Τοπάλοβιτς, ενώ οι «νερατζούρι» πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη γερμανική ομάδα της έκτης κατηγορίας.

Με το... δεξί ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας η Ίντερ, η οποία συνέτριψε με το εντυπωσιακό 16-0 την Άασεν, ομάδα που αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Γερμανίας, στο πρώτο τεστ επί γερμανικού εδάφους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «νερατζούρι» ήταν ο Πίο Εσπόζιτο, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ, ενώ ο Λούκα Τοπάλοβιτς ακολούθησε με χατ-τρικ.

Από δύο τέρματα πέτυχαν οι Νταβίντε Φρατέζι, Άντι Ντιούφ και Τζαμάλ Ιντρισού, ενώ σκόραραν επίσης οι Ματία Μοσκόνι και Φεντερίκο Ντιμάρκο.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, απέναντι σε έναν αντίπαλο σαφώς χαμηλότερης δυναμικότητας.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γιαμάλ αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Μέσι μετά τον τελικό Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ιταλία: Επαφές με Αντσελότι και Γκουαρδιόλα για τον πάγκο της εθνικής ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Νορβηγία θα υποβάλει καταγγελία εναντίον της FIFA για τον Μπάλογκαν

World Cup 2026

|

Category image

«Η Πάφος είναι μία από τις επιλογές του Ροντρίγκο Μαρίνα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει στο Plan B με Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Στην Άρσεναλ ο Τζόλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Telekom Center το ματς της Ελλάδας με την Ισπανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το… 90% του Ατζούν για Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

Στην Μπαρτσελόνα έως το 2031 ο Αντεγέμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησε η έρευνα για τη μεταγραφή του Κασεμίρο στην Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O ΓΣΠ ρίχνει το... μπαλάκι στις ομάδες για την αδειοδότηση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μετακομίζει ο Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σε επιφυλακή η Λάρνακα μετά τα επεισόδια των οπαδών της Μπεϊτάρ

ΑΕΚ

|

Category image

Κόβει την... όρεξη για Κάστανο ο Μπαρόνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιμένει η Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη