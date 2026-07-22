«Ο Τραμπ προωθεί τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ένα πρόσωπο-έκπληξη για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει στο πρόσωπο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον άνθρωπο που θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες όταν ολοκληρωθεί η θητεία του, στο τέλος του 2026.

Η πληροφορία προέρχεται από πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο» και διαθέτει μια σπάνια ικανότητα να φέρνει κοντά ανθρώπους και χώρες με διαφορετικά συμφέροντα.

Η σχέση Τραμπ – Ινφαντίνο έγινε ακόμη στενότερη

Οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση τους τελευταίους μήνες, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δίπλα στον Τραμπ σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ κατά την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στην Ουάσινγκτον του απένειμε και το βραβείο ειρήνης της FIFA, μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα διεθνώς.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Τραμπ θεωρεί πως ο Ινφαντίνο διαθέτει διεθνές κύρος και εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων διεθνών σχέσεων, στοιχεία που – κατά την άποψή του -θα μπορούσαν να τον καταστήσουν κατάλληλο για την κορυφαία θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα

Η πιθανή υποψηφιότητα, πάντως, δεν περνά απαρατήρητη. Ο Ινφαντίνο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο διοίκησης της FIFA, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δεχθεί επικρίσεις για τις στενές σχέσεις του με πολιτικούς ηγέτες και αμφιλεγόμενα καθεστώτα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η στήριξη του Τραμπ να σχετίζεται και με πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην υπόθεση του Αμερικανού διεθνούς Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αγωνίστηκε σε επόμενο παιχνίδι παρά την αποβολή του, έπειτα από παρέμβαση του Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA. Πρόκειται για ισχυρισμό που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα της New York Post και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πώς εκλέγεται ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ

Ακόμη κι αν υπάρξει επίσημη υποψηφιότητα, η διαδικασία κάθε άλλο παρά απλή είναι. Ο επόμενος γενικός γραμματέας θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο. Στη συνέχεια απαιτείται η επικύρωση της επιλογής από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η διαδικασία αυτή καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκλογή οποιουδήποτε υποψηφίου χωρίς ευρεία διεθνή συναίνεση, γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμη κι αν ο Τραμπ στηρίξει ανοιχτά τον Ινφαντίνο, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

gazzetta.gr