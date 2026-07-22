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Η Λίβερπουλ δίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Λίβερπουλ δίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάνο

Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Λίβερπουλ προσφέρει 60 εκατομμύρια ευρώ στη Μάιντς για τον Κάισου Σάνο.

Με τον Άντονι Ιραόλα πλέον στον πάγκο, η Λίβερπουλ σκανάρει το μεταγραφικό παζάρι και φαίνεται πως ένας στόχος, εντοπίστηκε στη Γερμανία και τη Μάιντς. Ο λόγος για τον Κάισου Σάνο, για τον οποίον οι Reds φέρονται να προσφέρουν 60 εκατομμύρια ευρώ.

Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο 25χρονος αμυντικός χαφ αναμένεται να αποχωρήσει φέτος από τη Μάιντς, οι άνθρωποι της οποίας αξιώνουν ποσό που θα σπάσει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερή τους πώληση.

Διεθνής με την Ιαπωνία ο Σάνο, εκπροσώπησε την πατρίδα του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας με την εθνική του ομάδα στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και μετρώντας ένα γκολ και μία ασίστ. Στην Bundesliga βρίσκεται από το 2024, ενώ πιο πριν είχε αγωνιστεί στις ιαπωνικές Μασίντα Ζέλβια και Κασίμα Άντλερς.

Υπενθυμίζεται πως η Λίβερπουλ έχει προχωρήσει ήδη σε δύο μεταγραφές, φέρνοντας τους Ζερεμί Ζακέ και Βίκτορ Μουνιόθ από Ρεν και Οσασούνα αντίστοιχα.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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