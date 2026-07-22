Καμορανέζι ενόψει Μπεϊτάρ: «Είμαστε έτοιμοι - Δεδομένα θα δείτε κάποια νέα πρόσωπα»

Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (23/7, 19:30) αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League παραχώρησε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάουρο Καμορανέζι.

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Είμαι χαρούμενος επειδή είχαμε καλή και εποικοδομητική προετοιμασία, παίξαμε φιλικά με δύσκολες ομάδες. Έχουμε προβλήματα, π.χ. έχουμε μόνο έναν επιθετικό τώρα, όμως είδαμε καλά πράγματα. Όπως είπα στους ποδοσφαιριστές δεν με νοιάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των φιλικών αλλά οι εμφανίσεις και το ότι δώσαμε ευκαιρίες σε παίκτες να αγωνιστούν και να προσαρμοστούν στην ομάδα. Για αυτό έκανα πολλές αλλαγές στα φιλικά. Μου άρεσε αυτό που είδα, θεωρώ είμαστε έτοιμοι. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, είναι πολύ καλή ομάδα, με δυνατά και αδύνατα σημεία όπως κάθε ομάδα. Δουλέψαμε σωστά και πιστεύω ότι μπορούμε αύριο να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα.

Eίναι δεδομένο ότι θα δείτε κάποια από τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα αλλά εγώ πάντα αυτό που καλούμαι να κάνω είναι να επιλέξω τους καλύτερους στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, νομίζω βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών και θα επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα προετοιμαστεί κατάλληλα και θα μπορέσει να κάνει ένα καλό παιχνίδι στον αυριανό αγώνα.