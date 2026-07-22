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Δημητρίου: «Δεν είναι το πιο συνηθισμένο... - Πρώτα μαξιλαράκι, μετά υπέρβαση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δημητρίου: «Δεν είναι το πιο συνηθισμένο... - Πρώτα μαξιλαράκι, μετά υπέρβαση»

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ομόνοιας πριν από τον αγώνα με την Καϊράτ

Διαβάστε όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας Ανδρέας Δημητρίου στην κάμερα της Cytavision πριν από την έναρξη του αγώνα των πρασίνων με την Καϊράτ στο ΓΣΠ για τον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Αναλυτικά...

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση, το κερδίσαμε με την παρουσία που είχαμε στο πρωτάθλημα, με τις εμφανίσεις και τα ρεκόρ στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Το να είσαι δυνατός στον β΄ προκριματικό και να παίζεις με ομάδα που ήταν στη League Phase δεν είναι το πιο συνηθισμένο όμως η τύχη μας έφερε αυτόν τον αντίπαλο, σίγουρα θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Θέλουμε να νιώσουμε ότι τα δώασμε όλα και ελπίζω αυτό να είναι αρκετό για να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Για την παρουσία του κόσμου:

«Αναμένεται μεγάλη προσέλευση, ενδέχεται να ξεπεράσει τις 14.000, πολύ καλή για την εποχή. Ο κόσμος το περιμένει πολύ, το κέρδισε με την παρουσία που είχε και έσπρωξε την ομάδα. Να το απολαύσουν, να το χαρούν. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε στα πλέι οφ με τον Ολυμπιακό, κάναμε πολύ καλά παιχνίδια. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Βέβαια θα πρέπει να πετύχουμε το πρώτο μαξιλαράκι, μια πρόκριση για να εξασφαλίσουμε τους ομίλους. Το πρώτο βήμα είναι να μπορέσουμε να ακουμπήσουμε σε αυτό το μαξιλαράκι και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε για την υπέρβαση».

Για τη φημολογία για μεταγραφή αμυντικού, τους σκάουτερ για Παναγιώτου και γενικά τα μεταγραφικά:

«Αυτά τα θέματα είναι η πολιτική μας να τοποθετείται ο προπονητής, μίλησε για τα μεταγραφικά και έδωσε σημαντικά στοιχεία. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ότι το επίπεδο είναι πολύ πιο ψηλό από ότι έναν χρόνο προηγουμένως άρα είναι πιο δύσκολο να εντοπίσεις παίκτες που θα σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Ο στόχος είναι να προσπαθήσει η ομάδα να αποκτήσει παίκτες που θα ανεβάσουν περαιτέρω το επίπεδο της».

 

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