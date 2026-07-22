ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Οι πανηγυρισμοί των οπαδών της Ναϊμέχεν για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Οι πανηγυρισμοί των οπαδών της Ναϊμέχεν για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό

Η Ναϊμέχεν βρήκε στον δρόμο της τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League και οι οπαδοί χάρηκαν αρκετά αυτή την εξέλιξη.

Η Ναϊμέχεν ήταν η μεγάλη έκπληξη του ολλανδικού πρωταθλήματος πέρσι καθώς τερμάτισαν στην 3η θέση και προκρίθηκαν στα προκριματικά του Champions League, όπου θα συναντήσουν τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό.

Οι οπαδοί των Ολλανδών που παρακολουθούσαν την κλήρωση πανηγύρισαν αυτό το αποτέλεσμα καθώς πρόκειται για την παρθενική τους παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και την πρώτη έξοδο τους στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια.

Το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουν τον κάτοχο του Conference League του 2024 έφερε ιδιαίτερη χαρά στους ανθρώπους της ομάδας, το οποίο μεταφράστηκε σε δύο διαφορετικούς λόγους.

Ο ένας ήταν ότι οι οπαδοί των Ολλανδών χάρηκαν γιατί έπεσε ένας δυνατός αντίπαλος και θα ζήσουν την εμπειρία και ο δεύτερος ότι οι Πειραιώτες ήταν πιο βατός αντίπαλος από τους υπόλοιπους.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γιαμάλ αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Μέσι μετά τον τελικό Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ιταλία: Επαφές με Αντσελότι και Γκουαρδιόλα για τον πάγκο της εθνικής ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Νορβηγία θα υποβάλει καταγγελία εναντίον της FIFA για τον Μπάλογκαν

World Cup 2026

|

Category image

«Η Πάφος είναι μία από τις επιλογές του Ροντρίγκο Μαρίνα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει στο Plan B με Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Στην Άρσεναλ ο Τζόλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Telekom Center το ματς της Ελλάδας με την Ισπανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το… 90% του Ατζούν για Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

Στην Μπαρτσελόνα έως το 2031 ο Αντεγέμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησε η έρευνα για τη μεταγραφή του Κασεμίρο στην Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O ΓΣΠ ρίχνει το... μπαλάκι στις ομάδες για την αδειοδότηση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μετακομίζει ο Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σε επιφυλακή η Λάρνακα μετά τα επεισόδια των οπαδών της Μπεϊτάρ

ΑΕΚ

|

Category image

Κόβει την... όρεξη για Κάστανο ο Μπαρόνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιμένει η Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη